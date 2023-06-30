Про це свідчить рейтинг мистецьких вишів, що представив інформаційний ресурс "Освіта.ua". Які ще вузи увійшли в консолідований рейтинг закладів вищої освіти України 2023 року, розповідає 24 Канал.

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Найкращі мистецькі заклади вищої освіти України

Київський національний університет культури і мистецтв продовжує невпинно розвиватись і покращувати рівень освітніх послуг для українських студентів.



Київський національний університет культури і мистецтв продовжує невпинно розвиватись / Фото інстаграм КНУКіМ

Молодь навчається за новітніми освітніми програмами, акцент на професійно-практичному блоці навчання, яке проходить в інноваційних фахових лабораторіях, оснащених високотехнологічними мультимедіа, зіркові викладачі-практики, майстри високого класу, викладають на престижних факультетах: PR, журналістики та кібербезпеки, готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, кіно і телебачення, хореографічного мистецтва, дизайну і реклами, івент-менеджменту та шоу-бізнесу, театру, кіно та естради, музичного мистецтва.



Михайло Поплавський проголосив 2023 рік – Роком інновацій / Фото інстаграм КНУКіМ

Михайло Поплавський проголосив 2023 рік – РОКОМ ІННОВАЦІЙ КНУКіМ, серед яких: запровадження модернізованих освітніх програм, діджиталізація освітнього процесу – "Університет у смартфоні", створення відеолекторію, автоматизація університету культури через СRM-систему, запуск МЕТАвсесвіту та VR-освіти, створення лабораторії з доповненою реальністю та штучним інтелектом, відкриття високотехнологічного знімального павільйону SPACE-STUDIO "ПоплавОК" і лабораторії Motion Design.



Університет культури – це університет майбутнього / Фото інстаграм КНУКіМ

Університет культури – це університет майбутнього, інноваційний креативний простір для студентів, що дозволяє реалізовувати різноманітні проєкти і втілювати сміливі творчі ідеї.



Університет культури дозволяє студентам реалізовувати творчий потенціал / Фото інстаграм КНУКіМ

"Найголовніше сьогодні – зберегти інтелектуальний потенціал країни! Забезпечувати якісну освіту та належні умови для особистісного і професійного розвитку кожного студента. Ми об’єднуємо в університеті культури найпрогресивнішу та найталановитішу молодь", – зазначає ректор КНУКіМ Михайло Поплавський.