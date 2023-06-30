Про це свідчить рейтинг мистецьких вишів, що представив інформаційний ресурс "Освіта.ua". Які ще вузи увійшли в консолідований рейтинг закладів вищої освіти України 2023 року, розповідає 24 Канал.

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Найкращі мистецькі заклади вищої освіти України

Заклад вищої освіти

Місце

Місце у загальному рейтингу

Бал НМТ на контракт

ТОР 200 Україна

Scopus

Підсумковий бал

Київський національний університет культури і мистецтв

1

123

100

115

154

369

Львівська національна академія мистецтв

2

129 – 131

15

159

205

379

Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової

3

155 – 156

49

187

205

441

Київський університет культури

4

160 – 163

43

201

203

447

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

5

167

84

176

205

465

Харківська державна академія культури

6

182

145

158

196

499

Харківська державна академія дизайну і мистецтв

7

201

201

151

189

541

Закарпатська академія мистецтв

8

212

201

162

205

568

Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

9

213

201

166

202

569

Національна музична академія України імені П.І. Чайковського

10

215

201

166

204

571

Київський національний університет культури і мистецтв продовжує невпинно розвиватись і покращувати рівень освітніх послуг для українських студентів.


Київський національний університет культури і мистецтв продовжує невпинно розвиватись / Фото інстаграм КНУКіМ

Молодь навчається за новітніми освітніми програмами, акцент на професійно-практичному блоці навчання, яке проходить в інноваційних фахових лабораторіях, оснащених високотехнологічними мультимедіа, зіркові викладачі-практики, майстри високого класу, викладають на престижних факультетах: PR, журналістики та кібербезпеки, готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, кіно і телебачення, хореографічного мистецтва, дизайну і реклами, івент-менеджменту та шоу-бізнесу, театру, кіно та естради, музичного мистецтва.


Михайло Поплавський проголосив 2023 рік – Роком інновацій / Фото інстаграм КНУКіМ

Михайло Поплавський проголосив 2023 рік – РОКОМ ІННОВАЦІЙ КНУКіМ, серед яких: запровадження модернізованих освітніх програм, діджиталізація освітнього процесу – "Університет у смартфоні", створення відеолекторію, автоматизація університету культури через СRM-систему, запуск МЕТАвсесвіту та VR-освіти, створення лабораторії з доповненою реальністю та штучним інтелектом, відкриття високотехнологічного знімального павільйону SPACE-STUDIO "ПоплавОК" і лабораторії Motion Design.


Університет культури – це університет майбутнього / Фото інстаграм КНУКіМ

Університет культури – це університет майбутнього, інноваційний креативний простір для студентів, що дозволяє реалізовувати різноманітні проєкти і втілювати сміливі творчі ідеї.


Університет культури дозволяє студентам реалізовувати творчий потенціал / Фото інстаграм КНУКіМ

"Найголовніше сьогодні – зберегти інтелектуальний потенціал країни! Забезпечувати якісну освіту та належні умови для особистісного і професійного розвитку кожного студента. Ми об’єднуємо в університеті культури найпрогресивнішу та найталановитішу молодь", – зазначає ректор КНУКіМ Михайло Поплавський.