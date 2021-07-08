Киевский национальный университет культуры и искусств занял лидирующую позицию – первое место в Топ-10 рейтинга "Лучшие творческие высшие учебные заведения Украины".

Лучшие творческие высшие учебные заведения Украины

Название учебного заведения

Место

Место в общем рейтинге

ТОП 200 Украина

Бал ВНО на контракт

Scopus

Итоговый бал

Киевский национальный университет культуры и искусств

1

100

120

37

175

332

Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры

2

112

162

13

191

366

Львовская национальная академия искусств

3

114

158

19

191

368

Харьковская государственная академия дизайна и искусств

4

116

149

43

180

372

Национальная музыкальная академия Украины имени П.И. Чайковского

5

126-127

168

25

191

384

Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И.К. Карпенко-Карого

6

140-141

199

12

191

402

Львовская национальная музыкальная академия имени М.В. Лысенко

7

147-149

180

38

191

409

Харьковский национальный университет искусств имени И.П. Котляревского

8

156-157

181

55

191

427

Национальная академия руководящих кадров культуры и искусств

9

162-163

185

59

191

435

Киевская муниципальная академия музыки им. Р.М. Глиэра

10

168

201

51

191

443

Рейтинги, которые использовались при составлении консолидированного рейтинга вузов Украины:

"ТОП-200 Украина" – базовым принципом ранжирования университетов в рейтинге является обеспечение полной открытости, прозрачности и независимости ранжирование университетов. Для заключения рейтинга использовались открытые данные прямых измерений, выставленные на открытых веб-ресурсах независимых национальных и международных организаций и учреждений.

Рейтинг "Scopus" – результаты рейтинга высших учебных заведений базируются на показателях базы данных Scopus, что является инструментом для отслеживания цитируемости научных статей, публикуемых учебным заведением или его работниками в научных изданиях. В рейтинговой таблице высшие учебные заведения Украины ранжированы по индексу Хирша – количественному показателю, основанному на количестве научных публикаций и количестве цитирований этих публикаций.

Рейтинг "Бал ВНО на контракт" – рейтинг высших учебных заведений по показателю среднего балла ВНО абитуриентов прошлого года, которые зачислены в вузы на обучение за средства физических и юридических лиц (контракт).