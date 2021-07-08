Київський національний університет культури і мистецтв зайняв лідируючу позицію – перше місце в Топ-10 рейтингу "Найкращі мистецькі заклади вищої освіти України".

Найкращі мистецькі заклади вищої освіти України

Рейтинги, що використовувалися при складанні консолідованого рейтингу вишів України:

"ТОП-200 Україна" – базовим принципом ранжування університетів у рейтингу є забезпечення повної відкритості, прозорості і незалежності ранжування університетів. Для укладання рейтингу використовувалися відкриті дані прямих вимірів, виставлені на відкритих вебресурсах незалежних національних та міжнародних організацій і установ.

Рейтинг "Scopus" – результати рейтингу вищих навчальних закладів базуються на показниках бази даних Scopus, що є інструментом для відстеження цитованості наукових статей, які публікуються навчальним закладом або його працівниками у наукових виданнях. У рейтинговій таблиці вищі навчальні заклади України ранжовані за індексом Гірша – кількісним показником, що базується на кількості наукових публікацій і кількості цитувань цих публікацій.

Рейтинг "Бал ЗНО на контракт" – рейтинг закладів вищої освіти за показником середнього бала ЗНО абітурієнтів минулого року, яких зараховано до вишів на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт).