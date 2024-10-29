Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Украины Андрей Коваленко в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина, информирует 24 Канал.

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Что будет означать для Кадырова атака по университет спецназа в Чечне

Руководитель Центра противодействия дезинформации отметил, что кадыровцы сделали немало военных преступлений, в частности как на территории Курщины, так и на временно оккупированной территории Украины.

"Есть очень много фактов, я уверен рано или поздно эти факты будут в международных судах", – сказал Коваленко.

По его словам, атака дрона на университет спецназа России в Чечне является "приветствием для кадыровцев, чтобы они не забывали, что война может быть у них дома непосредственно".

"Поэтому в этом случае это, в частности, символический знак. И Кадыров должен оглядываться даже там, где он непосредственно считает себя князьком в Чечне", – подчеркнул он.