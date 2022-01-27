Макрону потрібна "перемога"
Пам'ятаєте грузинську війну і план Саркозі? В результаті він значною мірою був коштом Грузії.
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Я зовсім не проводжу паралелей між Саркозі та Макроном, але в останнього за пару місяців президентські вибори і йому потрібен успіх. Хочу вірити, що не за наш рахунок.
Нам потрібно, щоб Захід діяв разом
Це не пасує Путіну і значно звужує його маневр. Саме на це мають бути спрямовані наші зусилля. І нашу безпосередню участь у всіх переговорах.
Принизливо слідкувати, як інші вирішують твою долю і твоє майбутнє, навіть, якщо це наші партнери.
Наше майбутнє має бути в наших руках.
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