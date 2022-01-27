Макрону потрібна "перемога"

Пам'ятаєте грузинську війну і план Саркозі? В результаті він значною мірою був коштом Грузії.

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Я зовсім не проводжу паралелей між Саркозі та Макроном, але в останнього за пару місяців президентські вибори і йому потрібен успіх. Хочу вірити, що не за наш рахунок.

Нам потрібно, щоб Захід діяв разом

Це не пасує Путіну і значно звужує його маневр. Саме на це мають бути спрямовані наші зусилля. І нашу безпосередню участь у всіх переговорах.

Принизливо слідкувати, як інші вирішують твою долю і твоє майбутнє, навіть, якщо це наші партнери.

Наше майбутнє має бути в наших руках.

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж, міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

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