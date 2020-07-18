Промышленный дизайнер из Лондона Холли Граундс создала уникальную упаковку для лапши быстрого приготовления. В чем же ее уникальность – рассказываем далее в материале.

Секрет упаковки в том, что она растворяется при контакте с горячей водой и превращается в соус, сообщает интернет-издание designtalk.club.

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Холле Граундс разработала съедобную пленку на основе крахмала, которая не имеет вкуса биопластика.

Растворимая упаковка не влияет на вкус или консистенцию лапши. Благодаря этому есть возможность уменьшить использование пластика, ведь приправа добавлена в саму пленку на этапе производства.



Лапша быстрого приготовления с различными специями / Фото: designtalk.club

Этапы производства

Ингредиенты смешивают. Нагревают их пока смесь не достигнет нужной плотности. После – добавляют специи и ароматизаторы. Вливают смесь в форму для отстаивания на 24 часа. Лапшу дальше делят на несколько порций, заворачивают в герметичную пленку и упаковывают в бумажный пакет с восковым покрытием.

Лапша в растворимой упаковке / фото: designtalk.club

Сама дизайнер отмечает, что порционный контроль позволит сократить еще и пищевые отходы. Растворимую пленку можно использовать для порционной упаковки риса или макарон.

Порционная упаковка / Фото: designtalk.club

Лапша в растворимой пленке готовится на одну минуту быстрее, чем в стандартной пластиковой упаковке. И ее не нужно долго открывать.



Способ приготовления / Фото: designtalk.club