Промислова дизайнерка з Лондону Холі Граундс створила унікальну упаковку для локшини швидкого приготування. В чому ж її унікальність – розповідаємо далі в матеріалі.

Секрет упаковки в тому, що вона розчиняється при контакті з гарячою водою та перетворюється в соус, повідомляє інтернет-видання designtalk.club.

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Холі Граундс розробила їстівну плівку на основі крохмалю, яка не має смаку біопластику.

Розчина упаковка не впливає на смак або консистенцію локшини. Завдяки цьому є можливість зменшити використання пластику, адже приправа додана в саму плівку на етапі виробництва.



Локшина швидкого приготування з різними спеціями / Фото: designtalk.club

Етапи виробництва

Інгредієнти змішують. Нагрівають їх допоки суміш не досягне потрібної щільності. Після – додають спеції й ароматизатори. Вливають суміш у форму для відстоювання на 24 години. Локшину далі ділять на кілька порцій, загортають в герметичну плівку й упаковують в паперовий пакет із восковим покриттям.



Локшина у розчиній упаковці / Фото: designtalk.club

Сама дизайнерка зазначає, що порційний контроль дозволить скоротити ще й харчові відходи. Розчину плівку можна використовувати для порційної упаковки рису або макаронів.



Порційна упаковка / Фото: designtalk.club

Локшина в розчинній плівці готується на одну хвилину швидше, ніж в стандартній пластиковій упаковці. Але її не потрібно довго відкривати.



Спосіб приготування / Фото: designtalk.club