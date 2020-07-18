Упаковка до локшини, яка розчиняється і стає соусом: фото
Промислова дизайнерка з Лондону Холі Граундс створила унікальну упаковку для локшини швидкого приготування. В чому ж її унікальність – розповідаємо далі в матеріалі.
Секрет упаковки в тому, що вона розчиняється при контакті з гарячою водою та перетворюється в соус, повідомляє інтернет-видання designtalk.club.
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Холі Граундс розробила їстівну плівку на основі крохмалю, яка не має смаку біопластику.
Розчина упаковка не впливає на смак або консистенцію локшини. Завдяки цьому є можливість зменшити використання пластику, адже приправа додана в саму плівку на етапі виробництва.
Локшина швидкого приготування з різними спеціями / Фото: designtalk.club
Етапи виробництва
- Інгредієнти змішують.
- Нагрівають їх допоки суміш не досягне потрібної щільності.
- Після – додають спеції й ароматизатори.
- Вливають суміш у форму для відстоювання на 24 години.
- Локшину далі ділять на кілька порцій, загортають в герметичну плівку й упаковують в паперовий пакет із восковим покриттям.
Локшина у розчиній упаковці / Фото: designtalk.club
Сама дизайнерка зазначає, що порційний контроль дозволить скоротити ще й харчові відходи. Розчину плівку можна використовувати для порційної упаковки рису або макаронів.
Порційна упаковка / Фото: designtalk.club
Локшина в розчинній плівці готується на одну хвилину швидше, ніж в стандартній пластиковій упаковці. Але її не потрібно довго відкривати.
Спосіб приготування / Фото: designtalk.club