О редком событии сообщили местные телеканалы. Момент падения удалось зафиксировать на камерах видеонаблюдения.

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В Турции упал метеорит

Жители не менее пяти провинций Турции стали свидетелями падения крупного метеорита. Ярко светящийся и сгоревший в атмосфере объект видели в провинциях:

Диярбакыр,

Малатья,

Эрзурум,

Элязыг,

Г азиантеп.

В Турции видели падение метеорита: видео

В турецком сегменте соцсетей сразу же появились кадры с летящим к земле объектом, светящимся голубовато-зеленым цветом.

По мере приближения он раскололся на несколько частей, и спустя некоторое время небо над юго-востоком Турции снова стало темным.

Жители сняли падение небесного объекта: видео

Кадры, взволновавшие граждан, за короткое время стали горячей темой в социальных сетях. Следует отметить, что официального заявления по метеориту пока не было. По информации СМИ, он упал в Малатье.

Падение сопровождалось ярким светом: видео

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Как различить метеор, метеорит и метеороид

Метеоритом называют то, что уже упало на Землю. То есть это камень, который можно найти где-нибудь на Земле, осмотреть и исследовать.

Пока объект летит через космическое пространство, его называют метеороидом. Это небольшие астероиды размером от маленькой песчинки до 30 метров в диаметре.

Несмотря на относительно малые размеры, попадая в атмосферу на огромной скорости, метеороиды раскаляются, оставляя кратковременный, но яркий след. Это уже называется метеором. То есть метеор – это не какой-то объект, а явление, сопровождающееся падением и сгоранием объекта в атмосфере.

Самые яркие и заметные метеоры иногда называют болидами. Они мощно загораются в небе, оставляя после себя световое и звуковое "шоу".