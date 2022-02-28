Пропагандистский ресурс неприятеля закончил работать ночью 28 февраля. Об этом сообщает 24-й канал со ссылкой на нерабочий сайт vesti.ru.

Ранее Кибервойна против России: хакеры сломали пропагандистские каналы

Какие еще сайты повалили в эту ночь

Вероятно, прекращением работы пропагандистов была хакерская атака. Но объединение хакеров, воюющих с Россией, Anonymous не писало о своей атаке на "вести".

Это анонимное сообщество уже взялось за информационные потоки врага Украины. В 1 час ночи в этот же день хакеры сообщили, что повалили government.ru – сайт правления России. А за несколько часов до этого кибератакой разгромили безопасность kremlin.ru – сайт Кремля.



Нерабочий сайт "новостей" оккупанта / Скриншот 24 канала