Пропагандистський ресурс ворога перестав працювати вночі 28 лютого. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на неробочий сайт vesti.ru.

Раніше Кібервійна проти Росії: хакери зламали пропагандистські канали

Які ще сайти повалили в цю ніч

Ймовірно, припиненням роботи пропагандистів, була хакерська атака. Та об'єднання хакерів, які воюють з Росією, Anonymous не писало про свою атаку на "вєсті".

Наразі ця анонімна спільнота вже взялася за інформаційні потоки ворога України. О 1 годині ночі в цей же день хакери повідомили, що повалили government.ru – сайт правління росії. А за кілька годин до цього кібератакою розтрощили безпеку kremlin.ru – сайт кремля.



Неробочий сайт "новин" окупанта / Скриншот 24 каналу

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