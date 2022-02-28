Пропагандистський ресурс ворога перестав працювати вночі 28 лютого. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на неробочий сайт vesti.ru.
Раніше Кібервійна проти Росії: хакери зламали пропагандистські канали
Які ще сайти повалили в цю ніч
Ймовірно, припиненням роботи пропагандистів, була хакерська атака. Та об'єднання хакерів, які воюють з Росією, Anonymous не писало про свою атаку на "вєсті".
Наразі ця анонімна спільнота вже взялася за інформаційні потоки ворога України. О 1 годині ночі в цей же день хакери повідомили, що повалили government.ru – сайт правління росії. А за кілька годин до цього кібератакою розтрощили безпеку kremlin.ru – сайт кремля.
Неробочий сайт "новин" окупанта / Скриншот 24 каналу
Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.