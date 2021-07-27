В каком состоянии девочка
Инцидент произошел в парке "Приднепровский". Развлечения для ребенка закончились в больнице.
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Девушку госпитализировали в травматологическое отделение больницы. У нее диагностировали:
- травмы шеи,
- ушиб грудно-поясничного отдела позвоночника,
- компрессионный перелом тела.
Похожий инцидент в Черновцах
5 июля в торговом центре в Черновцах на батуте травмировалась 10-летняя девочка. Пострадавшую отвезли в больницу с закрытым переломом обоих предплечий.
По данному факту правоохранители даже открывали уголовное дело. Впрочем, они закрыли его, когда родители ребенка сказали, что она травмировалась по собственной неосторожности, а претензий к торговому центру они не имеют.
Правила поведения на батуте
- Взрослым нельзя оставлять ребенка на батуте без присмотра.
- Готовясь к прыжкам, стоит вынуть все из карманов.
- Одновременно на батуте может находиться не более 2 человек.
- Заходить на батут следует босиком или в носках, чешках или легких кроссовках.
- Лучше всего прыгать в центре батута.
- Нельзя прыгать на мокром или загрязненном батуте.