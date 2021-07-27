В каком состоянии девочка

Инцидент произошел в парке "Приднепровский". Развлечения для ребенка закончились в больнице.

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Девушку госпитализировали в травматологическое отделение больницы. У нее диагностировали:

травмы шеи,

ушиб грудно-поясничного отдела позвоночника,

компрессионный перелом тела.

Похожий инцидент в Черновцах

5 июля в торговом центре в Черновцах на батуте травмировалась 10-летняя девочка. Пострадавшую отвезли в больницу с закрытым переломом обоих предплечий.

По данному факту правоохранители даже открывали уголовное дело. Впрочем, они закрыли его, когда родители ребенка сказали, что она травмировалась по собственной неосторожности, а претензий к торговому центру они не имеют.

Правила поведения на батуте