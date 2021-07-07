Ребенка доставили в больницу. Инцидент произошел 5 июля в торговом центре на Гравитоне.

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В Черновцах на батуте травмировалась девочка

10-летнюю девочку, которая травмировалась на батуте, сразу госпитализировали. Впоследствии медики скорой помощи об инциденте сообщили правоохранителям.

Врачи рассказали, что ребенок попал к ним с закрытыми переломами обоих предплечий.

В полиции уголовное дело закрыли, ведь родители девочки сообщили, что инцидент произошел по собственной неосторожности ребенка.

Также родители отметили, что не имеют никаких претензий к торговому центру, в котором ребенок получил травмы.

Основные правила безопасности на батуте: кратко

Взрослым категорически запрещается оставлять ребенка на батуте без присмотра.

Готовясь к прыжкам, стоит вынуть все из карманов.

На батуте не должно быть одновременно больше 2 детей.

Лучше всего, чтобы дети прыгали босиком или в носках, чешках, легких кроссовках.

Лучше всего прыгать в центре батута.

Не прыгать на мокром или загрязненном батуте.

Обратите внимание! 4 июля на Харьковщине в надувном бассейне едва не утонула 3-летняя девочка. Родители вызвали спасателей и медиков. Последние выяснили, что у ребенка аспирационная асфиксия из-за утопления. О правилах поведения детей на каникулах читайте здесь.