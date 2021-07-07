Ребенка доставили в больницу. Инцидент произошел 5 июля в торговом центре на Гравитоне.

К теме В Тернополе автомат с игрушками ударил током ребенка: девочка в больнице

В Черновцах на батуте травмировалась девочка

10-летнюю девочку, которая травмировалась на батуте, сразу госпитализировали. Впоследствии медики скорой помощи об инциденте сообщили правоохранителям.

Врачи рассказали, что ребенок попал к ним с закрытыми переломами обоих предплечий.

В полиции уголовное дело закрыли, ведь родители девочки сообщили, что инцидент произошел по собственной неосторожности ребенка.

Также родители отметили, что не имеют никаких претензий к торговому центру, в котором ребенок получил травмы.

Основные правила безопасности на батуте: кратко

  • Взрослым категорически запрещается оставлять ребенка на батуте без присмотра.
  • Готовясь к прыжкам, стоит вынуть все из карманов.
  • На батуте не должно быть одновременно больше 2 детей.
  • Лучше всего, чтобы дети прыгали босиком или в носках, чешках, легких кроссовках.
  • Лучше всего прыгать в центре батута.
  • Не прыгать на мокром или загрязненном батуте.