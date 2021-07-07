Ребенка доставили в больницу. Инцидент произошел 5 июля в торговом центре на Гравитоне.
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В Черновцах на батуте травмировалась девочка
10-летнюю девочку, которая травмировалась на батуте, сразу госпитализировали. Впоследствии медики скорой помощи об инциденте сообщили правоохранителям.
Врачи рассказали, что ребенок попал к ним с закрытыми переломами обоих предплечий.
В полиции уголовное дело закрыли, ведь родители девочки сообщили, что инцидент произошел по собственной неосторожности ребенка.
Также родители отметили, что не имеют никаких претензий к торговому центру, в котором ребенок получил травмы.
Основные правила безопасности на батуте: кратко
- Взрослым категорически запрещается оставлять ребенка на батуте без присмотра.
- Готовясь к прыжкам, стоит вынуть все из карманов.
- На батуте не должно быть одновременно больше 2 детей.
- Лучше всего, чтобы дети прыгали босиком или в носках, чешках, легких кроссовках.
- Лучше всего прыгать в центре батута.
- Не прыгать на мокром или загрязненном батуте.