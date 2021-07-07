Дитину доправили до лікарні. Інцидент трапився 5 липня у торговельному центрі на Гравітоні.

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У Чернівцях на батутах травмувалась дівчинка

10-річну дівчинку, яка травмувалась на батутах, відразу госпіталізували. Згодом медики швидкої допомоги про інцидент повідомили правоохоронців.

Лікарі розповіли, що дитина потрапила до них із закритими переломами обидвох передпліч.

У поліції кримінальну справу закрили, адже батьки дівчинки повідомили, що інцидент стався з власної необережності дитини.

Також батьки зазначили, що не мають жодних претензій до торгівельного центру, в якому дитина отримала травми.

Основні правила безпеки на батуті: коротко

Дорослим категорично забороняється залишати дитину на батуті без нагляду.

Готуючись до стрибків, варто вийняти усе з кишень.

На батуті не повинно бути одночасно більше, ніж 2 дітей.

Найкраще, щоб діти стрибали босоніж або в шкарпетках, чешках, легких кросівках.

Найкраще стрибати в центрі батута.

Не стрибати на мокрому або забрудненому батуті.

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