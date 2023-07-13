В целом по состоянию на начало июля 2023 года к ПЦУ перешли почти 1 500 общин УПЦ, что составляет 13% от общего количества. Однако УПЦ МП до сих пор владеет не только собственным имуществом, но и государственным или коммунальным, переданным в аренду или пользование.
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Количество недвижимости превысило 7 тысяч
Независимый антикоррупционный центр NGL.media вместе с YouControl собрали информацию о всей недвижимости, зарегистрированной на УПЦ МП в Украине. Эти данные взяты из госреестров по состоянию на май 2023 года.
Следует отметить, что во время тщательного сбора информации и ее анализа удалось выделить организации УПЦ МП, очистив список от других православных конфессий и деноминаций. После этого аналитики получили базу данных недвижимого имущества, зарегистрированного на эту церковь.
В результате выяснилось, что на территории Украины УПЦ МП владеет 7 815 объектами недвижимости, среди которых и здания, и земельные участки. Большинство из них можно просмотреть на карте с привязкой к конкретным адресам, а остальные – в таблице, количество страниц которой достигает 782.
Где у УПЦ МП есть недвижимость / карта NGL.media
Из данных, собранных аналитиками, можно увидеть, как щедро усыпана украинская земля недвижимым имуществом УПЦ МП. При этом его больше всего в Киевской и Закарпатской областях, а меньше всего – на Львовщине.
Имущество УПЦ МП в Украине / данные NGL.media
Земля УПЦ МП в Украине / инфографика NGL.media
Более 50% украинцев поддерживают изъятие у УПЦ МП имущества
Как подчеркнули в NGL.media, сегодня большинство граждан поддерживают не только лишение недвижимого имущества УПЦ МП в нашем государстве, которую трактуют как сеть агентов российского влияния. Многие выступают и за полный запрет деятельности московских попов в Украине. Так:
- полный запрет УПЦ МП поддерживают от 46% до 54% украинцев,
- только менее 7% считают, что эта церковь должна действовать без каких-либо ограничений,
- почти 60% поддерживают лишение УПЦ МП имущества, находящегося в государственной или коммунальной собственности.
Одной из основных проблем в случае УПЦ МП является то, что такого юридического лица нет – вместо этого есть отдельные приходы, епархии и так далее, в общей сложности около 10 тысяч юридических лиц. И со всеми ими нужно судиться в случае запрета их деятельности,
– отметили аналитики.
Однако УПЦ МП, как совокупность тысяч организаций, владеет не только собственным имуществом. В руках этих организаций находится также государственное и коммунальное имущество, переданное в аренду или пользование. И именно это имущество сравнительно легко можно было бы изъять.