Загалом, станом на початок липня 2023 року до ПЦУ перейшли майже 1500 громад УПЦ, що становить 13% від загальної кількості. Однак УПЦ МП й досі володіє не лише власним майном, але й державним чи комунальним, переданим в оренду чи користування.

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Кількість нерухомості перевищила 7 тисяч

Незалежний антикорупційний центр NGL.media разом з YouControl зібрали інформацію про усю нерухомість, яка зареєстрована на УПЦ МП в Україні. Ці дані взяті з держреєстрів станом на травень 2023 року.

Варто зауважити, що під час ретельного збору інформації та її аналізу, вдалося виокремити організації УПЦ МП, очистивши список від інших православних конфесій і деномінацій. Після цього аналітики отримали базу даних нерухомого майна, зареєстрованого на цю церкву.

Зверніть увагу! Дані щодо майна УПЦ МП в тимчасово окупованих Криму, частині Донеччини та Луганщини вказані з урахуванням даних, які досі зареєстровані за українським законодавством. Також дані не враховують майна, зареєстрованого на фізичних осіб, пов’язаних з УПЦ МП.

У результаті з'ясувалося, що на території України УПЦ МП володіє 7 815 об'єктами нерухомості, серед яких і будівлі, і земельні ділянки. Більшість із них можна переглянути на карті з прив’язкою до конкретних адрес, а решту – у таблиці, кількість сторінок якої сягає 782.



Де в УПЦ МП є нерухомість / карта NGL.media

З даних, зібраних аналітиками, можна побачити, як щедро всипана українська земля нерухомим майном УПЦ МП. При цьому його найбільше у Київській та Закарпатській областях, а найменше – на Львівщині.



Майно УПЦ МП в Україні / дані NGL.media

Земля УПЦ МП в Україні / інфографіка NGL.media

Понад 50% українців підтримують позбавлення УПЦ МП майна

Як підкреслили в NGL.media, сьогодні більшість громадян підтримують не лише позбавлення нерухомого майна УПЦ МП в нашій державі, яку трактують як мережу агентів російського впливу. Багато хто виступає й за повну заборону діяльності московських попів в Україні. Так:

повну заборону УПЦ МП підтримують від 46% до 54% українців,

лише менше 7% вважають, що ця церква має діяти без будь-яких обмежень,

майже 60% підтримують позбавлення УПЦ МП майна, яке перебуває у державній чи комунальній власності.

Однією з основних проблем у випадку УПЦ МП є те, що такої юридичної особи нема – натомість є окремі парафії, єпархії і так далі, загалом близько 10 тисяч юридичних осіб. І з усіма ними треба судитися у випадку заборони їхньої діяльності,

– зазначили аналітики.

Однак УПЦ МП як сукупність тисяч організацій володіє не лише власним майном. У руках цих організацій перебуває також державне та комунальне майно, яке передане в оренду чи користування. І саме це майно порівняно легко можна було б вилучити.