В полиции заявили, что в Печерское управление полиции обратились представители СМИ. Они подали заявление о препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.

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Заявители сообщили, что во время съемки сюжета один из священнослужителей Киево-Печерской лавры повредил оборудование оператора,

– говорится в сообщении.

Уголовное производство уже открыли. Теперь священнослужителю грозит штраф или арест сроком до шести месяцев, или ограничение свободы сроком до трех лет.

Священник напал на журналистку: смотрите видео

Между тем в УПЦ МП заявили, что это вроде бы журналисты напали на священнослужителя. Спикер УПЦ МП Климент рассказал, что якобы "человек в черной одежде пытались травмировать съемочным аппаратом".

В сети также опубликовали кадры, как Паша "Мерседес" толкнул журналистку. Он угрожал представителям СМИ палкой и орал, что якобы "разобьет всем фотоаппараты". Впоследствии "Мерседес" стал рассказывать, что его не так поняли. Он вроде бы никому не угрожал.