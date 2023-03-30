У поліції заявили, що до Печерського управління поліції звернулися представники ЗМІ. Вони надали заяву щодо перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

Зверніть увагу Реінкарнація антимайдану, – релігієзнавець описав російську православну церкву в Україні

Заявники повідомили, що під час зйомки сюжету один із священнослужителів Києво-Печерської лаври пошкодив обладнання оператора,

– мовиться у повідомленні.

Кримінальне провадження вже відкрили. Тепер священнослужителю загрожує штраф або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

Священник напав на журналістку: дивіться відео

Тим часом в УПЦ МП заявили, що це начебто журналісти напали на священнослужителя. Речник УПЦ МП Климент розповів, що начебто "людину в чорному одязі намагалися травмувати знімальним апаратом".

У мережі також опублікували кадри, як Паша "Мерседес" штовхнув журналістку. Він погрожував представникам ЗМІ палицею та репетував, що буцімто "розіб'є всім фотоапарати". Згодом "Мерседес" почав розповідати, що його не так зрозуміли. Він начебто нікому не погрожував.