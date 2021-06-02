О том, как в Киев приезжали известные звезды и как их встречали в рамках проекта "Делаем украинское", который подготовила группа "Метинвест" к своему 15-летию, рассказал художественный руководитель столичного кинофестиваля Андрей Халпахчи.

"Просматривая старую хронику ты понимаешь, что история КМКФ "Молодость" – это история Украины. Все поколения наших кинематографистов, особенно украинских, прошли через фестиваль. Ведь на нем дебютировало большое количество режиссеров, ставших классиками, здесь родились звезды мирового уровня: была представлена и короткометражка Франсуа Озона, и Лукаса Мудиссона, и Брюно Дюмона. Гостями были мировые знаменитости: Софи Марсо, Катрин Денев, Жан-Клод Ван Дамм и Софи Лорен. Иногда хватались за голову, потому что летели гости из Америки и билет стоил 25 тысяч долларов!", – рассказывает Халпахчи.

Андрей Халпахчи вспоминает, приезжали в Киев и всемирно известные французские актеры.

Отправили тогда по факсу, еще е-мейлов не было, приглашения нескольким звездам. И тут вдруг получаем: "я очень заинтересован приехать, Пьер Ришар". Когда он приехал, в кинотеатре "Украина" демонстрировали фильм с его участием. Народ стоял до Крещатика. Он прошелся по Андреевскому спуску, люди надарили ему много всего, и он мешок каких-то подарков принес,

– вспоминает Халпахчи.

Андрей Халпахчи добавляет, ранее одной из проблем кинофестиваля стал поиск жилья для международных гостей. Не было тогда в Киеве достойных отелей и команда принимает оригинальное решение – арендовать пароход-отель.

"Работал бар и все танцевали до шести утра. Все знакомились и это была такая атмосфера, когда метры общались с молодежью. Через некоторое время подошел к немецкому режиссеру и рассказал о фестивале, а он говорит: "это там, где живут на корабле?"

Сейчас фестиваль "Молодость" считается одним из крупнейших специализированных кинособытий Восточной Европы. Наша "Молодость" входит во все существующие каталоги и классификаторы мира. Ежегодно кинособытие посещают 100 гостей из 60 стран мира.

Генеральный директор Киевского международного кинофестиваля "Молодость" Андрей Халпахчи стал первым героем вдохновенного видеопроекта "Делаем украинское", который до своего дня рождения подготовила компания "Метинвест". В этом году Группе Метинвест исполняется 15 лет. "Делаем украинское" – это сериал про украинцев, которые делают известной Украину в мире, создавая что-то особенное.

Этот год выдался богатым на хорошие даты. Украине исполняется 30 лет, а Метинвесту – 15. Половину истории независимого государства мы были рядом и делали все, чтобы наша страна развивалась и процветала. Работать в Украине и для украинцев, быть причастными к созданию знаковых объектов – повод для радости и гордости. Приглашаем разделить их с нами на сайте robymo.com.ua и стать еще ближе друг к другу,

– рассказал Генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.

Посмотреть полностью выпуск "Делаем украинское", посвященный Киевскому международному кинофестивалю "Молодость", можно на странице проекта.

Также, в рамках проекта "Делаем украинское" будут показаны истории других украинцев, которые создают что-то особенное для Украины, что делает ее известной во всем мире.

Сайт robymo.com.ua также доступно рассказывает о том, чем Метинвест занимался эти 15 лет, что компания делает для Украины и для городов, в которых работают ее предприятия.