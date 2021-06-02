Про те, як до Києва приїжджали відомі зірки та як їх зустрічали, в рамках проєкту "Робимо українське", який підготувала група "Метінвест" до свого 15-річчя, розповів художній керівник столичного кінофестивалю Андрій Халпахчі.

"Переглядаючи стару хроніку ти розумієш, що історія КМКФ "Молодість" – це історія України. Всі покоління наших кінематографістів, особливо українських, пройшли через фестиваль. Адже на ньому дебютувала велика кількість режисерів, які стали класиками, тут народились зірки світового рівня: була представлена і короткометражка Франсуа Озона, і Лукаса Мудіссона, і Брюно Дюмона. Гостями були світові знаменитості: Софі Марсо, Катрін Денев, Жан-Клод Ван Дам і Софі Лорен. Іноді хапались за голову, бо летіли гості з Америки і квиток коштував 25 тисяч доларів!", – розповідає Халпахчі.

Андрій Халпахчі згадує, приїжджали до Києві і всесвітньовідомі французькі актори.

Відправили тоді факсом, ще е-мейлів не було, запрошення кільком зіркам. І тут раптом отримуємо: "я дуже зацікавлений приїхати, П'єр Рішар". Коли він приїхав, в кінотеатрі "Україна" демонстрували фільм з його участю. Народ стояв до Хрещатика. Він пройшовся Андріївським узвозом, люди надарували йому багато всього, і він мішок якихось подарунків приніс,

– згадує Халпахчі.

Андрій Халпахчі додає, раніше однією із проблем кінофестивалю став пошук житла для міжнародних гостей. Не було тоді в Києві гідних готелів і команда приймає оригінальне рішення – орендувати пароплав-готель.

"Працював бар і всі танцювали до шостої ранку. Всі знайомилися і це була така атмосфера, коли метри спілкувалися з молоддю. Через деякий час підійшов до німецького режисера і розповів про фестиваль, а він каже: "це там, де живуть на кораблі?"

Зараз фестиваль "Молодість" вважається однією з найбільших спеціалізованих кіноподій Східної Європи. Наша "Молодість" входить до всіх існуючих каталогів і класифікаторів світу. Щорічно кіноподію відвідують 100 гостей з 60 країн світу.

Генеральний директор Київського міжнародного кінофестивалю "Молодість" Андрій Халпахчі став першим героєм натхненного відеопроєкту "Робимо українське", який до свого дня народження підготувала компанія "Метінвест". Цього року Групі Метінвест виповнюється 15 років. "Робимо українське" – це серіал про українців, які роблять відомою Україну у світі, створюючи щось особливе.

Цей рік видався багатим на гарні дати. Україні виповнюється 30 років, а Метінвесту – 15. Половину історії незалежної держави ми були поруч і робили все, щоб наша країна розвивалася і процвітала. Працювати в Україні і для українців, бути причетними до створення знакових об'єктів – привід для радості та гордості. Запрошуємо розділити їх із нами на сайті robymo.com.ua і стати ще ближчими один до одного,

– розповів Генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков.

Подивитися повністю випуск "Робимо українське", присвячений Київському міжнародному кінофестивалю "Молодість", можна на сторінці проєкту.

Також, в рамках проєкту "Робимо українське" будуть показані історії інших українців, які створюють щось особливе для України, що робить її відомою у всьому світі.

Сайт robymo.com.ua також доступно розповідає про те, чим Метінвест займався ці 15 років, що компанія робить для України і для міст, в яких працюють її підприємства.