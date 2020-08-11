На днях Apple выпустила обновление операционной системы. Там появилась функция, которая позволяет использовать iPhone как бесконтактный ключ для авто. Теперь машиной можно управлять просто из офиса.

Как это работает

Новая технология позволяет осуществлять коммуникацию и обмен данными между устройствами, находящимися на коротких расстояниях. Особенностью функции является и то, что владелец может передавать доступ к авто другим членам своей семьи. Об этом в эфире программы "Утро" на 24 канале рассказал автомобильный эксперт и редактор "Авто24" Евгений Гудущан.

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Он отметил, что эту систему уже много лет используют в платежных терминалах. Если с деньгами все в порядке – с авто тоже все будет хорошо, заверил эксперт. Однако есть другая проблема: открыть машину с помощью телефона не так удобно, как ключами. Так что телефон необходимо поднести как можно ближе к ручке двери из-за небольшого радиуса действия.

Такие функции давно существуют, ведь уже известно о поддержке программы на операционной системе Android. В то же время это очень удобно. Например, компания BMW позволяет открывать авто с помощью телефона 5 лицам,

– сообщил Евгений Гудущан.

Управлять авто из офиса

Эксперт добавил, что такая функция в телефоне позволит завести автомобиль даже из офиса. То есть запустить двигатель, чтобы перед поездкой включить кондиционер или обогреватель, стало возможным благодаря мобильному телефону. С помощью программы также можно включить фары, чтобы быстро найти вашу машину, если вокруг темно.

Также редактор "Авто24" советует комбинировать обычные ключи и специальную функцию на мобильном телефоне. Ведь открывать авто лучше с помощью ключа. А вот если водителю нужны дополнительные функции – программа поможет. Пока компания Apple будет заниматься осовремениванием этой программы.