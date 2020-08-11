Днями Apple випустила оновлення операційної системи. Там з'явилася функція, яка дозволяє використовувати iPhone як безконтактний ключ для авто. Тепер машиною можна керувати просто з офісу.

Як це працює

Нова технологія дозволяє здійснювати комунікацію та обмін даними між пристроями, що перебувають на коротких відстанях. Особливістю функції є й те, що власник може передавати доступ до авто іншим членам своєї родини. Про це в ефірі програми "Ранок" на 24 каналі розповів автомобільний експерт та редактор "Авто24" Євген Гудущан.

Читайте також Android 11 отримає одну з корисних функцій iOS

Він зазначив, що цю систему вже багато років використовують в платіжних терміналах. Якщо з грошима все гаразд – з авто теж все буде добре, запевнив експерт. Однак є інша проблема: відчиняти машину за допомогою телефона не так зручно, як ключами. Відтак телефон необхідно піднести якомога ближче до ручки дверей через невеликий радіус дії.

Такі функції давно існують, адже вже відомо про підтримку програми на операційній системі Android. Водночас це дуже зручно. Наприклад, компанія BMW дозволяє відчиняти авто за допомогою телефону 5 особам,

– повідомив Євген Гудущан.

Керувати авто з офісу

Експерт додав, що така функція в телефоні дозволить завести автомобіль навіть з офісу. Тобто запустити двигун, щоб перед поїздкою увімкнути кондиціонер чи обігрівач стало можливим завдяки мобільному телефону. За допомогою програми також можна увімкнути фари, аби швидко знайти вашу машину, якщо навколо темно.

Також редактор "Авто24" радить комбінувати звичайні ключі та спеціальну функцію на мобільному телефоні. Адже відчиняти авто краще за допомогою ключа. А от якщо водію потрібні додаткові функції – програма допоможе. Наразі компанія Apple займатиметься усучасненням цієї програми.