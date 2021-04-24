В Украине до сих пор, надлежащим образом, не ввели накопительную пенсионную систему. Однако , раньше возможностей для этого было больше, чем в 2021 году.

Были разные хорошие предпосылки, когда государство могло ввести систему без необходимости искать компенсаторов. Об этом в интервью программе "Перекрестный допрос" рассказала министр социальной политики Марина Лазебная.

К теме Неутешительные прогнозы, – Лазебная заявила, что разрыв между пенсией и зарплатой будет больше

"В 2003 году Украина в законе прописала, что в стране должна быть сбалансированная и солидарная трехуровневая система, обязательно накопительная, и этого за 16 лет не сделали. Я считаю, что это – это упущенные возможности", – сказала Лазебная.

Она пояснила, что в соответствующие годы в стране не было военной агрессии, а также были лучшие периоды экономического роста.

Как улучшить ситуацию вокруг пенсий

Глава министерства социальной политики отметила, что сейчас все поняли, что солидарная система, которая есть в Украине, не справляется.

Система, по словам Марины Лазебной, не способна в будущем из-за различных факторов справиться с тем, чтобы людям давать достойный размер пенсий.

Надо дополнять этот солидарный (уровень – 24 канал) накопительным,

– отметила министр социальной политики.

Солидарная система зависима от демографии, она в стране плохая, а накопительная – зависимая от финансовых рисков, там тоже надо работать, чтобы защищать накопления людей, добавила Лазебная.

Справка. Солидарные пенсии – это пенсионные выплаты, когда говорится о том, что за всех работающих платят взносы в Пенсионный фонд Украины и сразу с этих денег платят пенсии пенсионерам.

"Поэтому сбалансированная система солидарного и накопительного уровня может дать очень хороший эффект", – считает глава Министерства соцполитики.

Что известно о накопительной системе пенсий