Упущенные возможности, – Лазебная о ситуации вокруг накопительной пенсионной системы
В Украине до сих пор, надлежащим образом, не ввели накопительную пенсионную систему. Однако , раньше возможностей для этого было больше, чем в 2021 году.
Источник:24 канал
Были разные хорошие предпосылки, когда государство могло ввести систему без необходимости искать компенсаторов. Об этом в интервью программе "Перекрестный допрос" рассказала министр социальной политики Марина Лазебная.
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"В 2003 году Украина в законе прописала, что в стране должна быть сбалансированная и солидарная трехуровневая система, обязательно накопительная, и этого за 16 лет не сделали. Я считаю, что это – это упущенные возможности", – сказала Лазебная.
Она пояснила, что в соответствующие годы в стране не было военной агрессии, а также были лучшие периоды экономического роста.
Как улучшить ситуацию вокруг пенсий
Глава министерства социальной политики отметила, что сейчас все поняли, что солидарная система, которая есть в Украине, не справляется.
Система, по словам Марины Лазебной, не способна в будущем из-за различных факторов справиться с тем, чтобы людям давать достойный размер пенсий.
Надо дополнять этот солидарный (уровень – 24 канал) накопительным,
– отметила министр социальной политики.
Солидарная система зависима от демографии, она в стране плохая, а накопительная – зависимая от финансовых рисков, там тоже надо работать, чтобы защищать накопления людей, добавила Лазебная.
"Поэтому сбалансированная система солидарного и накопительного уровня может дать очень хороший эффект", – считает глава Министерства соцполитики.
Что известно о накопительной системе пенсий
- Соответствующая система – переходный этап, во время которого граждане будут получать вторую пенсию – накопительную.
- Речь идет о том, что часть денег украинцы будут откладывать на личные пенсионные счета, а часть платить в Пенсионный фонд, поэтому солидарная пенсия также гарантирована.
- По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, накопительную систему пенсий в Украине удастся запустить уже в 2021 году.
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