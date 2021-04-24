В Україні досі у належний спосіб не запровадили накопичувальну пенсійну систему. Проте раніше можливостей для цього було більше, ніж у 2021 році.

Були різні хороші передумови, коли держава могла запровадити систему не шукаючи компенсаторів. Про це в інтерв'ю програмі "Перехресний допит" розповіла міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

До теми Невтішні прогнози, – Лазебна заявила, що розрив між пенсією і зарплатою буде більшим

"У 2003 році Україна в законі прописала, що в країні має бути збалансована та солідарна трирівнева система, обов'язково накопичувальна, і цього за 16 років не зробили. Я вважаю, що це – це втрачені можливості", – сказала Лазебна.

Вона пояснила, що у відповідні роки в країні не було військової агресії, а також були кращі періоди економічного зростання.

Як покращити ситуацію довкола пенсій

Очільниця міністерства соціальної політики зауважила, що наразі всі зрозуміли, що солідарна система, яка є в Україні, не справляється.

Система, за словами Марини Лазебної, не спроможна у майбутньому через різні чинники справитись з тим, щоб людям давати гідний розмір пенсій.

Треба доповнювати цей солідарний (рівень – 24 канал) накопичувальним,

– наголосила міністерка соціальної політики.

Солідарна система залежна від демографії, вона в країні погана, а накопичувальна – залежна від фінансових ризиків, там теж треба працювати, щоб захищати накопичення людей, додала Лазебна.

Довідка. Солідарні пенсії – це пенсійні виплати, коли мовиться про те, що за всіх працюючих сплачують внески до Пенсійного фонду України й одразу з цих грошей виплачують пенсії пенсіонерам.

"Тому збалансована система солідарного і накопичувального рівня може дати дуже хороший ефект", – вважає очільниця Міністерства соцполітики.

Що відомо про накопичувальну систему пенсій