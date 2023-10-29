В результате непогоды были проблемы со светом. Энергетики продолжают усиленно работать.
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Житомирщина также пострадала в результате непогоды
На Житомирщине уже возобновили электроснабжение более 200 тысяч потребителей, оставшихся без света в результате непогоды. В настоящее время частично или полностью обесточенными остаются 92 населенных пункта – около 10 тысяч потребителей.
Наши энергетики продолжают работать в усиленном режиме, чтобы подать напряжение всем потребителям, и просят отнестись к ситуации с пониманием,
– сообщили в Житомироблэнерго.
Также там показали фото разрушительных последствий вчерашней стихии, которые преодолевают энергетики Житомироблэнерго.
Смотрите фото последствий непогоды на Житомирщине / Фото Житомироблэнерго
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В Киеве в результате непогоды погибли 2 человека
Секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко рассказал о последствиях непогоды в столице. По его словам, ранения получили 7 человек, из которых 5 находятся в медицинских учреждениях. Их состояние, к счастью, стабильное. Новых случаев также не фиксировали.
По информации КМВА, по состоянию на 18:30 28 октября в результате дождя и сильных порывов ветра:
- погибли 2 человека;
- повреждены 2 жилых дома;
- повреждены 17 крыш домов;
- повреждены 3 киоска;
- повреждены 10 автомобилей.
Также в результате порывов ветра зафиксировали падение 1 баннера, 8 опасных конструкций (металлических заборов, окон), обвал 203 деревьев и повреждение еще 130. Причем 25 деревьев упали на проезжую часть, а еще 3 – на трамвайные пути.