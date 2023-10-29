Сильный ветер и шквальные дожди охватили северные, центральные, восточные и западные области Украины с ночи 27 октября. Пресс-секретарь ГСЧС Светлана Водолага в эфире национального телемарафона сообщила о последствиях непогоды, – информирует 24 Канал.

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По словам Водолаги, по состоянию на вечер 28 октября было обесточено частично 16 областей – к утру ситуация немного улучшилась. То есть остаются обесточенными 12 областей.

Это 1 282 населенных пункта. Наиболее критическая ситуация в Киевской области, где обесточены 496 населенных пунктов.

Пресс-секретарь подтвердила информацию о 4 погибших и констатировала, что пострадали 15 человек.

Относительно пострадавших – их 15. Больше всего именно в Киеве – 10 человек. В Харьковской области 2 человека. По одному человеку в Днепропетровской, Полтавской и Черниговской областях.

Обратите внимание! Две человеческие жертвы в результате непогоды – в Киеве, и по одному погибшему – в Киевской области на Днепропетровщине. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Алексей Кулеба.

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