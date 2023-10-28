К счастью, находившиеся в киоске люди живы. Соответствующее видео уже было распространено в сети, информирует 24 Канал.

Важно Непогода в Украине: из-за падения деревьев погибли люди в Киеве и Хмельницкой области

В Киеве из-за непогоды дерево упало на киоск

На обнародованных кадрах видно, что из-за непогоды дерево вырвало с корнями и упало прямо на киоск. Сейчас на месте работают спасатели и медики.

Дерево упало на столичный киоск: смотрите видео

По данным СМИ, дерево упало возле старого кинотеатра "Тампере" на Отрадном массиве. Предварительно известно, что в киоске находились два человека – владелец и посетитель. Их удалось достать из-под обломков до приезда медиков.

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