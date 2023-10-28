К счастью, находившиеся в киоске люди живы. Соответствующее видео уже было распространено в сети, информирует 24 Канал.
Важно Непогода в Украине: из-за падения деревьев погибли люди в Киеве и Хмельницкой области
В Киеве из-за непогоды дерево упало на киоск
На обнародованных кадрах видно, что из-за непогоды дерево вырвало с корнями и упало прямо на киоск. Сейчас на месте работают спасатели и медики.
Дерево упало на столичный киоск: смотрите видео
По данным СМИ, дерево упало возле старого кинотеатра "Тампере" на Отрадном массиве. Предварительно известно, что в киоске находились два человека – владелец и посетитель. Их удалось достать из-под обломков до приезда медиков.
Последствия непогоды в Киеве 28 октября
- Из-за последствий непогоды со шквальным ветром в столице есть двое погибших – мужчины в возрасте 65 и 35 лет.
- 7 жителей Киева получили травмы и переломы. Пятерых медики госпитализировали в больницы столицы. Двум оказали помощь на месте.
- Есть факты падения или повреждения более 250 деревьев. К ликвидации последствий урагана задействованы 34 единицы техники и 208 работников Аварийно-диспетчерской службы КО "Киевзеленстрой" и аварийные бригады коммунальщиков в районах города. Ликвидация последствий непогоды продолжается.
- В Киеве оторвало часть флага возле монумента "Родина-мать".
- В КГГА уточнили, что в Шевченковском районе дерево упало на человека. Медики пытались реанимировать мужчину, но от полученных тяжелых травм он скончался.
- Также в Шевченковском районе из-за падения веток женщина получила травму позвоночника. Ее госпитализировали.
- Кроме этого, на проспекте Берестейском на машину упало дерево. Человек, находившийся в транспортном средстве, от госпитализации отказался.