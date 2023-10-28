На щастя, люди, які перебували у кіоску, живі. Відповідне відео вже розповсюдили у мережі, інформує 24 Канал.
Важливо Негода в Україні: через падіння дерев загинули люди в Києві та на Хмельниччині
У Києві через негоду дерево впало на кіоск
На оприлюднених кадрах видно, що через негоду дерево вирвало з корінням, і воно впало прямо на кіоск. Наразі на місці працюють рятувальники та прибули медики.
Дерево впало на столичний кіоск: дивіться відео
За даними ЗМІ, дерево впало біля старого кінотеатру "Тампере", що на Відрадному масиві. Попередньо відомо, що у кіоску перебувало двоє людей – власник та відвідувач. Їх вдалося дістати з-під уламків до приїзду медиків.
Наслідки негоди у Києві 28 жовтня
- Через наслідки негоди зі шквальним вітром у столиці є двоє загиблих – чоловіки віком 65 і 35 років.
- 7 мешканців Києва зазнали травм й переломів. Пʼятьох медики госпіталізували в лікарні столиці. Двом надали допомогу на місці.
- Є факти падіння чи пошкодження понад 250 дерев. На ліквідацію наслідків буревію задіяні 34 одиниці техніки та 208 працівників Аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд" та аварійні бригади комунальників в районах міста. Ліквідація наслідків негоди триває.
- У Києві відірвало частину прапора біля монумента "Батьківщина-мати".
- У КМДА уточнили, що в Шевченківському районі дерево впало на людину. Медики намагалися реанімувати чоловіка, але від отриманих важких травм він помер.
- Також у Шевченківському районі через падіння гілок жінка зазнала травми хребта. Її госпіталізували.
- Крім цього, на проспекті Берестейському на автівку впало дерево. Людина, яка перебувала у транспортному засобі, від госпіталізації відмовилась.