На щастя, люди, які перебували у кіоску, живі. Відповідне відео вже розповсюдили у мережі, інформує 24 Канал.

Важливо Негода в Україні: через падіння дерев загинули люди в Києві та на Хмельниччині

У Києві через негоду дерево впало на кіоск

На оприлюднених кадрах видно, що через негоду дерево вирвало з корінням, і воно впало прямо на кіоск. Наразі на місці працюють рятувальники та прибули медики.

Дерево впало на столичний кіоск: дивіться відео

За даними ЗМІ, дерево впало біля старого кінотеатру "Тампере", що на Відрадному масиві. Попередньо відомо, що у кіоску перебувало двоє людей – власник та відвідувач. Їх вдалося дістати з-під уламків до приїзду медиків.

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