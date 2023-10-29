Власне, сильний вітер та шквальні дощі охопили північні, центральні, східні та західні області України з ночі 27 жовтня. Речниця ДСНС Світлана Водолага в ефірі національного телемарафону повідомила про наслідки негоди, – інформує 24 Канал.
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За словами Водолаги, станом на вечір 28 жовтня було знеструмлено частково 16 областей – на ранок ситуація трохи поліпшилась. Себто залишаються знеструмленими 12 областей.
Це 1 282 населених пункти. Найбільш критична ситуація в Київській області, де знеструмлено 496 населених пунктів.
Речниця підтвердила інформацію про 4 загиблих та констатувала, що постраждало 15 осіб.
Щодо постраждалих – їх 15. Найбільше саме в Києві – 10 людей. У Харківській області 2 людини. По одній людині в Дніпропетровській, Полтавській та Чернігівській областях.
Більше про негоду
- Загалом було неспокійно у Київській, Полтавській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Хмельницькій, Черкаській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Рівненській, Львівській, Донецькій, Харківській, Івано-Франківській та Вінницькій областях.
- Бригади обленерго оперативно почали роботи над відновленням електропостачання до будинків людей. Окрім того, на місця повалення дерев та інших руйнувань виїхали рятувальники.
- За інформацією ДТЕК Київські регіональні електромережі, за добу станом на 29 жовтня відновили роботу 273 ліній 10 кВ та 6 871 трансформаторної підстанції. Світло повернули 257 940 родинам.