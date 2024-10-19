Еще два человека из этой семьи до сих пор считаются пропавшими без вести. Об этом рассказала племянница погибшей украинки Лиза Гиндинова изданию USA Today.

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Супругов украинцев нашли примерно в 16 километрах от дома

Супруги Дмитрий Сеген и Анастасия Новитина вместе с 13-летним сыном Евгением после полномасштабного вторжения выехали из Херсона и поселились в Северной Каролине. Их дом был расположен всего в нескольких метрах от реки Саут-Ту, где во время урагана Хелен вода поднялась почти на 6 метров.

Племянница Анастасии Лиза Гиндинова последний раз общалась со своей тетей вечером 26 сентября.

Тогда женщина рассказала, что вода в реке поднимается и пошутила, что надеется, что их дом, который она назвала "Титаником", выдержит. К сожалению, ураган разрушил его полностью.

Лиза рассказала, что тела Анастасии и Дмитрия обнаружили через несколько дней после стихийного бедствия. Женщину удалось идентифицировать по золотой сережке, а ее мужа – по отпечаткам пальцев.

Мы увидели сережку, и все молчали. Это был момент, когда мы не могли ничего придумать, никакого безумного сценария. Были доказательства, что они этого (не эвакуировались – 24 Канал) не сделали,

– рассказала Лиза Гиндинова.

Тело Анастасии нашли примерно в 16 километрах от ее разрушенного дома, еще в километре нашли и Дмитрия.

13-летний сын супругов и его бабушка Татьяна до сих пор считаются пропавшими без вести. Их поиски продолжаются. Семья ждет чуда.

"Трудно избавиться от надежды, когда тело еще не найдено. В глубине души я все еще надеюсь", – сказала Лиза.

Известно всего о более 200 погибших в результате стихии и по меньшей мере о 81 человеке пропавшем без вести.

Что известно о семье Анастасии и Дмитрия

Племянница Анастасии рассказала, что ее тетя в Херсоне занималась воспитанием сына, который имел большой талант к инженерии, а ее муж Дмитрий работал на строительстве и получил репутацию мастера на все руки. Бабушка Татьяна ухаживала за своими огромными сельскохозяйственными угодьями, любила вязать и создавала сложные схемы для вышивки пейзажей, животных и балерин.

К сожалению, их жизнь изменилась после российского вторжения в Украину.

После того, как начались бомбардировки города и эвакуация, Анастасия и Дмитрий решили спасаться и выехали за границу. Семья выезжала через территорию России, боясь, что их остановит российская власть. Затем они пересекли границу с Латвией, Литвой и поселились в Польше у друга семьи. Несколько месяцев после этого они пытались получить разрешение на въезд в США.

"Это было напряженное время. Мы долго не знали, смогут ли они сюда приехать", – рассказала племянница Анастасии, которая с 2016 года проживает в Нью-Йорке.

Летом 2022 года семье беженцев из Херсона таки удалось попасть в США.

Дмитрий работал в местной компании по отоплению, вентиляции и кондиционирования воздуха, а Евгений учился в местной школе. Анастасия и Татьяна занимались клинингом.

Татьяна рядом с новым домом организовала небольшой огород, чтобы выращивать петрушку, лук, чеснок и болгарский перец.

К сожалению, после урагана ни одного следа от дома семьи украинцев не сохранилось.

Жертвами урагана Хелен в США стали украинцы / Фото Лизы Гиндиновой