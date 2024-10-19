Ще двоє осіб із цієї сім'ї досі вважаються зниклими безвісти. Про це розповіла племінниця загиблої українки Ліза Гіндінова виданню USA Today.

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Подружжя українців знайшли приблизно за 16 кілометрів від дому

Подружжя Дмитро Сеген та Анастасія Новітіна разом із 13-річним сином Євгеном після повномасштабного вторгнення виїхали з Херсону та оселилися у Північній Кароліні. Їхнє помешкання було розташоване всього за декілька метрів від річки Саут-Ту, де під час урагану Хелен вода піднялася майже на 6 метрів.

Племінниця Анастасії Ліза Гіндінова востаннє спілкувалася зі своєю тіткою увечері 26 вересня.

Тоді жінка розповіла, що вода у річці підіймається та пожартувала, що сподівається, що їхній будинок, який вона назвала "Титаніком", витримає. На жаль, ураган зруйнував його повністю.

Ліза розповіла, що тіла Анастасії та Дмитра виявили через кілька днів після стихійного лиха. Жінку вдалося ідентифікувати за золотою сережкою, а її чоловіка – за відбитками пальців.

Ми побачили сережку, і всі мовчали. Це був момент, коли ми не могли нічого придумати, ніякого божевільного сценарію. Були докази, що вони цього (не евакуювалися – 24 Канал) не зробили,

– розповіла Ліза Гіндінова.

Тіло Анастасії знайшли приблизно за 16 кілометрів від її зруйнованого дому, ще за кілометр знайшли й Дмитра.

13-річний син подружжя та його бабуся Тетяна досі вважаються зниклими безвісти. Їхні пошуки тривають. Родина чекає на чудо.

"Важко позбутися надії, коли тіло ще не знайдено. У глибині душі я все ще сподіваюся", – сказала Ліза.

Наразі відомо загалом про понад 200 загиблих унаслідок стихії та щонайменше про 81 людину звиклу безвісти.

Що відомо про сім'ю Анастасії та Дмитра

Племінниця Анастасії розповіла, що її тітка у Херсоні займалася вихованням сина, який мав неабиякий талан до інженерії, а її чоловік Дмитро працював на будівництві і здобув репутацію майстра на всі руки. Бабуся Тетяна доглядала за своїми величезними сільськогосподарськими угіддями, любила в'язати та створювала складні схеми для вишивки пейзажів, тварин і балерин.

На жаль, їхнє життя змінилося після російського вторгнення в Україну.

Після того, як почалися бомбардування міста та евакуація, Анастасія та Дмитро вирішили рятуватися та виїхали за кордон. Сім'я виїжджала через територію Росії, боячись, що їх зупинить російська влада. Потім вони перетнули кордон з Латвією, Литвою та оселилися у Польщі у друга сім'ї. Декілька місяців після цього вони намагалися отримати дозвіл на в'їзд до США.

"Це був напружений час. Ми довго не знали, чи зможуть вони сюди приїхати", – розповіла племінниця Анастасії, яка з 2016 року проживає у Нью-Йорку.

Влітку 2022 року сім'ї біженців із Херсона таки вдалося потрапити до США.

Дмитро працював у місцевій компанії з опалення, вентиляції та кондиціонування повітря, а Євген навчався у місцевій школі. Анастасія та Тетяна займалися клінінгом.

Тетяна поряд із новим домом організувала невеликий город, щоб вирощувати петрушку, цибулю, часник і болгарський перець.

На жаль, після урагану жодного сліду від будинку родини українців не збереглося.

Жертвами урагану Хелен у США стали українці / Фото Лізи Гіндінової