Ураган Исаиас накрыл Пуэрто-Рико: полмиллиона человек остались без света – фото, видео
Тропический ураган Исаиас накрыл Пуэрто-Рико и оставил без света более 500 тысяч его жителей. Десятки людей ищут временное жилье, а местные СМИ публикуют фотографии затопленных автомобилей, которые плывут по улицам городов.
Больше всего пострадали южные регионы острова. Скорость ветра над Карибским морем составляла 95 километров в час, сообщает dpa.
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Более 500 тысяч человек в "ловушке" урагана
Более 500 тысяч жителей вынуждены бороться с временными неудобствами из-за исчезновения света. Специалисты объявили, что смогут восстановить электроснабжение только после стабилизации погодных условий.
Местные СМИ уже сообщили о многочисленных наводнениях и оползнях.
Информации о пострадавших пока нет. Больницы Пуэрто-Рико работают в обычном режиме.
В США объявлен режим чрезвычайной ситуации
Дональд Трамп еще в прошлую среду (тогда по побережью ударил циклон Ханна – 24 канал) ввел в США режим чрезвычайной ситуации и призвал власть сделать все возможное для стабилизации ситуации.
Ураган движется дальше
О разрушительных последствиях Исаиаса уже заявили Гаити и Доминикана. По прогнозам Национального центра по наблюдению за ураганами США, ураган Исаиас в пятницу может "накрыть" также Багамские острова и американский штат Флориду.