Тропический ураган Исаиас накрыл Пуэрто-Рико и оставил без света более 500 тысяч его жителей. Десятки людей ищут временное жилье, а местные СМИ публикуют фотографии затопленных автомобилей, которые плывут по улицам городов.

Больше всего пострадали южные регионы острова. Скорость ветра над Карибским морем составляла 95 километров в час, сообщает dpa.

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Более 500 тысяч человек в "ловушке" урагана

Более 500 тысяч жителей вынуждены бороться с временными неудобствами из-за исчезновения света. Специалисты объявили, что смогут восстановить электроснабжение только после стабилизации погодных условий.

Местные СМИ уже сообщили о многочисленных наводнениях и оползнях.

Информации о пострадавших пока нет. Больницы Пуэрто-Рико работают в обычном режиме.

#Isaías se ha intensificado a huracán de categoría 1 y ha embestido, como se preveía, varias islas del #Caribe. El país más afectado hasta el momento es #PuertoRico, que ha sufrido inundaciones que han obligado a numerosas familias a abandonar sus casas. pic.twitter.com/PXmVHWLDi2 — Atlantide (@Atlantide4world) July 31, 2020

Remember:



Much of the damage we are seeing from #Isaias is happening in parts of Puerto Rico that have been rocked by consistent earthquakes since January. Areas that never fully recovered post Hurricane Maria. https://t.co/KMKYQaQaon — Andrew J. Padilla (@apadillafilm6) July 30, 2020

WATCH: Video of flash flooding in Puerto Rico due to #Isaias. We're LIVE now. https://t.co/fNvL5h4q65 — The Weather Channel (@weatherchannel) July 30, 2020

В США объявлен режим чрезвычайной ситуации

Дональд Трамп еще в прошлую среду (тогда по побережью ударил циклон Ханна – 24 канал) ввел в США режим чрезвычайной ситуации и призвал власть сделать все возможное для стабилизации ситуации.

Ураган движется дальше

О разрушительных последствиях Исаиаса уже заявили Гаити и Доминикана. По прогнозам Национального центра по наблюдению за ураганами США, ураган Исаиас в пятницу может "накрыть" также Багамские острова и американский штат Флориду.