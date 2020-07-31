Ураган Ісаіас накрив Пуерто-Рико: пів мільйона людей залишились без світла – фото, відео
Тропічний ураган Ісаіас накрив Пуерто-Рико і залишив без світла понад 500 тисяч його мешканців. Десятки людей шукають тимчасове житло, а місцеві ЗМІ публікують фотографії затоплених автомобілів, які пливуть вулицями міст.
Найбільше постраждали південні регіони острова. Швидкість вітру над Карибським морем становила 95 кілометрів на годину, повідомляє dpa.
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Понад 500 тисяч осіб у "пастці" урагану
Понад 500 тисяч мешканців змушені боротися з тимчасовими незручностями через зникнення світла. Фахівці оголосили, що зможуть відновити електропостачання лише після стабілізації погодних умов.
Місцеві ЗМІ вже повідомили про численні повені та зсуви.
Інформації про постраждалих наразі немає. Лікарні Пуерто-Рико працюють у звичному режимі.
У США оголошено режим надзвичайної ситуації
Дональд Трамп ще минулої середи (тоді по узбережжю вдарив циклон Ханна – 24 канал) увів у США режим надзвичайної ситуації і закликав владу зробити все можливе задля стабілізації ситуації.
Ураган рухається далі
Про руйнівні наслідки Ісаіас вже заявили Гаїті та Домінікана. За прогнозами Національного центру зі спостереження за ураганами США, ураган Ісаіас у п'ятницю може "накрити" також Багамські острови та американський штат Флориду.