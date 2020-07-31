Тропічний ураган Ісаіас накрив Пуерто-Рико і залишив без світла понад 500 тисяч його мешканців. Десятки людей шукають тимчасове житло, а місцеві ЗМІ публікують фотографії затоплених автомобілів, які пливуть вулицями міст.

Найбільше постраждали південні регіони острова. Швидкість вітру над Карибським морем становила 95 кілометрів на годину, повідомляє dpa.

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Понад 500 тисяч осіб у "пастці" урагану

Понад 500 тисяч мешканців змушені боротися з тимчасовими незручностями через зникнення світла. Фахівці оголосили, що зможуть відновити електропостачання лише після стабілізації погодних умов.

Місцеві ЗМІ вже повідомили про численні повені та зсуви.

Інформації про постраждалих наразі немає. Лікарні Пуерто-Рико працюють у звичному режимі.

#Isaías se ha intensificado a huracán de categoría 1 y ha embestido, como se preveía, varias islas del #Caribe. El país más afectado hasta el momento es #PuertoRico, que ha sufrido inundaciones que han obligado a numerosas familias a abandonar sus casas. pic.twitter.com/PXmVHWLDi2 — Atlantide (@Atlantide4world) July 31, 2020

Remember:



Much of the damage we are seeing from #Isaias is happening in parts of Puerto Rico that have been rocked by consistent earthquakes since January. Areas that never fully recovered post Hurricane Maria. https://t.co/KMKYQaQaon — Andrew J. Padilla (@apadillafilm6) July 30, 2020

WATCH: Video of flash flooding in Puerto Rico due to #Isaias. We're LIVE now. https://t.co/fNvL5h4q65 — The Weather Channel (@weatherchannel) July 30, 2020

У США оголошено режим надзвичайної ситуації

Дональд Трамп ще минулої середи (тоді по узбережжю вдарив циклон Ханна – 24 канал) увів у США режим надзвичайної ситуації і закликав владу зробити все можливе задля стабілізації ситуації.

Ураган рухається далі

Про руйнівні наслідки Ісаіас вже заявили Гаїті та Домінікана. За прогнозами Національного центру зі спостереження за ураганами США, ураган Ісаіас у п'ятницю може "накрити" також Багамські острови та американський штат Флориду.