Потужний ураган "Дуглас" ослаб біля узбережжя Гаваїв: фото стихії
США атакували одразу два урагани – "Ханна" у Техасі та "Дуглас" біля узбережжя Гаваїв. На щастя, "Дуглас" вже ослаб та перетворився на тропічний шторм.
Стихія оминула узбережжя Гаваїв 27 липня. Після цього ураган "Дуглас" понизили у класифікації. Про це повідомляє Phys.org.
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Буревій продовжив рух на захід повз Гавайські острови зі швидкістю 110 кілометрів на годину. Центр урагану пройшов всього у 25 милях на північ від острова Оаху.
Що відомо про ураган "Дуглас"
- Ураган "Дуглас" сформувався у Тихому океані. 23 липня він посилився до урагану 4-ї категорії та стрімко наближався до Гаваїв.
- За прогнозами метеорологів, "Дуглас" мав обрушитися на Гаваї у вихідні 25 – 26 липня.
- Місцевих мешканців закликали підготуватися до негоди, адже ураган здатен викликати руйнування споруд, а дощі, що його супроводжують, – підтоплення.
Гаваї, де пройшов ураган "Дуглас": карта
Як люди рятувалися від негоди
Екстрені служби заборонили людям виходити у відкритий океан, тому що ураган супроводжується величезними хвилями. Люди з довколишніх будівель були евакуйовані.
Як Гаваї готувалися до зустрічі з ураганом / Фото Azerforum