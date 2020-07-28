У Мексиці через ураган "Ханна" загинули 4 людини, ще кілька – зникли безвісти. Влада постраждалих регіонів країни оцінює збитки, завдані стихією.

Влада Мексики оцінює завдані збитки

Серед загиблих – є 7-річна дівчинка. Також у списку зниклих безвісти – троє дітей. Вони упали з дерева прямо у воду. Про це інформує NPR.

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"Ханна" спричинила потужні повені у трьох штатах Мексики – Тамауліпасі, Коауїлі і Нуево-Леоні.

Серед найбільш постраждалих – місто Рейноса. Тут через удар стихії виникли значні перебої з електроенергією, також перервано водопостачання. У дитячій лікарні – по коліна води.

Перед тим "Ханна" пронеслась Техасом

Перед тим, як "Ханна" дісталась Мексики, постраждав американський Техас. У штаті обійшлось без жертв. Понад 200 тисяч будинків залишились без електроенергії. Президент Дональд Трамп увів у штаті режим надзвичайної ситуації.

Зверніть увагу! Ураган "Ханна" зруйнував частину стіни на кордоні США та Мексики. Її наказав будувати Дональд Трамп задля боротьби з нелегальною міграцією.

Asi la situación en el Hospital Materno en Reynosa, Tamaulipas.

Dios bendiga a los médicos y pacientes. pic.twitter.com/KuLGOH9jXY — Yadith Valdez (@yadithvaldez) July 26, 2020

“Reynosa bajo el agua tras el paso del huracán "Hanna"” https://t.co/MEgaUxBvwq pic.twitter.com/3oe1B3kx8l — Sie7e de Chiapas (@Sie7edeChiapas) July 27, 2020

#ContenidosChingones y esta #NoticiaChingona



El huracán #Hanna dejó muchas colonias inundadas en #Reynosa #Tamaulipas. Y aunque varias familias lo perdieron todo, pudieron rescatar lo valioso para ellos; sus mascotas. pic.twitter.com/obvgdVgKSU — FuxiónMx (@MxFuxion) July 28, 2020