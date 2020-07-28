"Ханна" забирає життя: у Мексиці є загиблі внаслідок удару урагану – фото, відео
У Мексиці через ураган "Ханна" загинули 4 людини, ще кілька – зникли безвісти. Влада постраждалих регіонів країни оцінює збитки, завдані стихією.
Влада Мексики оцінює завдані збитки
Серед загиблих – є 7-річна дівчинка. Також у списку зниклих безвісти – троє дітей. Вони упали з дерева прямо у воду. Про це інформує NPR.
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"Ханна" спричинила потужні повені у трьох штатах Мексики – Тамауліпасі, Коауїлі і Нуево-Леоні.
Серед найбільш постраждалих – місто Рейноса. Тут через удар стихії виникли значні перебої з електроенергією, також перервано водопостачання. У дитячій лікарні – по коліна води.
Перед тим "Ханна" пронеслась Техасом
Перед тим, як "Ханна" дісталась Мексики, постраждав американський Техас. У штаті обійшлось без жертв. Понад 200 тисяч будинків залишились без електроенергії. Президент Дональд Трамп увів у штаті режим надзвичайної ситуації.