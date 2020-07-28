"Ханна" забирает жизни: в Мексике есть погибшие в результате удара урагана – фото, видео
В Мексике из-за урагана "Ханна" погибли 4 человека, еще несколько – пропали без вести. Власть пострадавших регионов страны оценивает ущерб, нанесенный стихией.
Власть Мексики оценивает нанесенный ущерб
Среди погибших – 7-летняя девочка. Также в списке пропавших без вести – трое детей. Они упали с дерева прямо в воду. Об этом информирует NPR.
К теме "Ханна" ударила по США: мощный ураган добрался до побережья Техаса – видео
"Ханна" вызвала мощные наводнения в трех штатах Мексики – Тамаулипасе, Коауиле и Нуэво-Леоне.
Среди наиболее пострадавших – город Рейноса. Здесь из-за удара стихии возникли значительные перебои с электроэнергией, также прервано водоснабжение. В детской больнице – по колено воды.
Перед тем "Ханна" пронеслась по Техасу
Перед тем, как "Ханна" добралась до Мексики, пострадал американский Техас. В штате обошлось без жертв. Более 200 тысяч домов остались без электроэнергии. Президент Дональд Трамп ввел в штате режим чрезвычайной ситуации.