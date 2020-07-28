В Мексике из-за урагана "Ханна" погибли 4 человека, еще несколько – пропали без вести. Власть пострадавших регионов страны оценивает ущерб, нанесенный стихией.

Власть Мексики оценивает нанесенный ущерб

Среди погибших – 7-летняя девочка. Также в списке пропавших без вести – трое детей. Они упали с дерева прямо в воду. Об этом информирует NPR.

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"Ханна" вызвала мощные наводнения в трех штатах Мексики – Тамаулипасе, Коауиле и Нуэво-Леоне.

Среди наиболее пострадавших – город Рейноса. Здесь из-за удара стихии возникли значительные перебои с электроэнергией, также прервано водоснабжение. В детской больнице – по колено воды.

Перед тем "Ханна" пронеслась по Техасу

Перед тем, как "Ханна" добралась до Мексики, пострадал американский Техас. В штате обошлось без жертв. Более 200 тысяч домов остались без электроэнергии. Президент Дональд Трамп ввел в штате режим чрезвычайной ситуации.

Обратите внимание! Ураган "Ханна" разрушил часть стены на границе США и Мексики. Ее приказал строить Дональд Трамп для борьбы с нелегальной миграцией.

Asi la situación en el Hospital Materno en Reynosa, Tamaulipas.

Dios bendiga a los médicos y pacientes. pic.twitter.com/KuLGOH9jXY — Yadith Valdez (@yadithvaldez) July 26, 2020

“Reynosa bajo el agua tras el paso del huracán "Hanna"” https://t.co/MEgaUxBvwq pic.twitter.com/3oe1B3kx8l — Sie7e de Chiapas (@Sie7edeChiapas) July 27, 2020

#ContenidosChingones y esta #NoticiaChingona



El huracán #Hanna dejó muchas colonias inundadas en #Reynosa #Tamaulipas. Y aunque varias familias lo perdieron todo, pudieron rescatar lo valioso para ellos; sus mascotas. pic.twitter.com/obvgdVgKSU — FuxiónMx (@MxFuxion) July 28, 2020