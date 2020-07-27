Мощный ураган частично разрушил стену Трампа на границе США и Мексики: впечатляющее видео
Мощный атлантический ураган "Ханна" бушует в США. Дональд Трамп даже ввел режим чрезвычайной ситуации в штате Техас. Шквальный ветер разрушил часть стены на границе США и Мексики.
Ураган "Ханна" бушует в США
25 июля в США образовался первый в 2020 году тропический шторм над Атлантикой. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.
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Президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в штате Техас из-за тропического шторма "Ханна". Это позволит властям привлечь больше ресурсов для ликвидации последствий.
Согласно данным Национального центра США по наблюдению за ураганами, "Ханна" перемещался со скоростью 64 километра в час. Максимальная скорость ветра внутри стихии достигала 150 километров в час. Из-за "Ханны" остались без электричества 283 тысячи домов.
Первые разрушения
Ураган "Ханна" разрушил часть стены на границе США и Мексики. Эта область располагалась на границе американского штата Техас и мексиканского штата Тамаулипас. Об этом сообщает Daily Mail.
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Почему Трамп решил построить стену на границе с Мексикой
- Дональд Трамп пообещал построить стену на границе США с Мексикой во время выборов в 2016 году. Против этого выступали демократы.
- Дебаты об источниках финансирования стены привели к приостановке работы правительства США на срок 35 дней.
- Трамп считает, что сооружение стены на границе с Мексикой – один из способов борьбы с нелегальной миграцией.
- Кроме того, в ноябре 2018 года Трамп подписал указ, которым запрещает предоставлять убежище тем мигрантам, которые попали на территорию США незаконно.
- Теперь мигранты, прибывающие на территорию США нелегально, не будут получать автоматическое право на пребывание в стране.