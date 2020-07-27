Мощный атлантический ураган "Ханна" бушует в США. Дональд Трамп даже ввел режим чрезвычайной ситуации в штате Техас. Шквальный ветер разрушил часть стены на границе США и Мексики.

Ураган "Ханна" бушует в США

25 июля в США образовался первый в 2020 году тропический шторм над Атлантикой. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

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Президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в штате Техас из-за тропического шторма "Ханна". Это позволит властям привлечь больше ресурсов для ликвидации последствий.

Согласно данным Национального центра США по наблюдению за ураганами, "Ханна" перемещался со скоростью 64 километра в час. Максимальная скорость ветра внутри стихии достигала 150 километров в час. Из-за "Ханны" остались без электричества 283 тысячи домов.

Some damages and flooding the Rio Grande Valley experienced from Hurricane Hanna. #HurricaneHanna pic.twitter.com/gJgBlKmC0n — Salvador Castro (@salHcastro) July 26, 2020

#Hanna deja #Reynosa bajo el agua ️️

El paso de la ahora tormenta tropical #Hanna por la frontera dejó una noche de intensas lluvias acompañadas de fuerte viento en nuestra ciudad.

Así despertó #Reynosa, las colonias más afectadas son:

El Anhelo Loma Real La Cima Bugambilias pic.twitter.com/MmUZhP6pKi — Primera Vuelta Noticias (@PrimeravueltaT) July 26, 2020

Huracán Hanna en Monterrey drone photo 400mts pic.twitter.com/QhnNiES8Em — elektrodarkgothic (@vampirelovedark) July 26, 2020

Первые разрушения

Ураган "Ханна" разрушил часть стены на границе США и Мексики. Эта область располагалась на границе американского штата Техас и мексиканского штата Тамаулипас. Об этом сообщает Daily Mail.

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Почему Трамп решил построить стену на границе с Мексикой

Дональд Трамп пообещал построить стену на границе США с Мексикой во время выборов в 2016 году. Против этого выступали демократы.

на границе США с Мексикой во время выборов в 2016 году. Против этого выступали демократы. Дебаты об источниках финансирования стены привели к приостановке работы правительства США на срок 35 дней.

Трамп считает, что сооружение стены на границе с Мексикой – один из способов борьбы с нелегальной миграцией.

Кроме того, в ноябре 2018 года Трамп подписал указ, которым запрещает предоставлять убежище тем мигрантам, которые попали на территорию США незаконно.

Теперь мигранты, прибывающие на территорию США нелегально, не будут получать автоматическое право на пребывание в стране.