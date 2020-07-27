Потужний атлантичний ураган "Ханна" вирує у США. Дональд Трамп навіть увів режим надзвичайної ситуації у штаті Техас. Шквальний вітер зруйнував частину стіни на кордоні США та Мексики.

Ураган "Ханна" вирує у США

25 липня у США утворився перший у 2020 році тропічний шторм над Атлантикою. Про це повідомили у пресслужбі Білого дому.

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Президент США Дональд Трамп ввів режим надзвичайної ситуації в штаті Техас через тропічний шторм "Ханна". Це дозволить владі залучити більше ресурсів для ліквідації наслідків.

Згідно з даними Національного центру США за спостереженням за ураганами, "Ханна" переміщався зі швидкістю 64 кілометри на годину. Максимальна швидкість вітру всередині стихії досягала 150 кілометра на годину. Через "Ханну" залишилися без електрики 283 тисячі будинків.

Some damages and flooding the Rio Grande Valley experienced from Hurricane Hanna. #HurricaneHanna pic.twitter.com/gJgBlKmC0n — Salvador Castro (@salHcastro) July 26, 2020

#Hanna deja #Reynosa bajo el agua ️️

El paso de la ahora tormenta tropical #Hanna por la frontera dejó una noche de intensas lluvias acompañadas de fuerte viento en nuestra ciudad.

Así despertó #Reynosa, las colonias más afectadas son:

El Anhelo Loma Real La Cima Bugambilias pic.twitter.com/MmUZhP6pKi — Primera Vuelta Noticias (@PrimeravueltaT) July 26, 2020

Huracán Hanna en Monterrey drone photo 400mts pic.twitter.com/QhnNiES8Em — elektrodarkgothic (@vampirelovedark) July 26, 2020

Перші руйнування

Ураган "Ханна" зруйнував частину стіни на кордоні США і Мексики. Ця ділянка розташовувалася на кордоні американського штату Техас і мексиканського штату Тамауліпас. Про це повідомляє Daily Mail.

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Чому Трамп вирішив побудувати стіну на кордоні з Мексикою

Дональд Трамп пообіцяв побудувати стіну на кордоні США та Мексикою під час виборів у 2016 році. Проти цього виступали демократи.

на кордоні США та Мексикою під час виборів у 2016 році. Проти цього виступали демократи. Дебати про джерела фінансування стіни призвели до припинення роботи уряду США на термін 35 днів.

Трамп вважає, що спорудження стіни на кордоні з Мексикою є одним зі способів боротьби з нелегальною міграцією.

Окрім того, у листопада 2018 року Трамп підписав указ, яким забороняє надавати притулок тим мігрантам, які потрапили на територію США незаконно.

Тепер мігранти, які прибувають на територію США нелегально, не будуть отримувати автоматичного права на перебування в країні.