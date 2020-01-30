Сильний вітер зруйнував частину "стіни Трампа" на кордоні США і Мексики
На кордоні США і Мексики прикордонна стін , побудована за рішенням Догальда Трампа, не витримала негоди. Її частина звалилася через сильний вітер.
Вітер зніс фрагменти стіни на мексиканську сторону. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на співробітників групи прикордонного патрулювання США.
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"На щастя, мексиканська влада швидко зреагувала і перекрила дорожній рух на прилеглій вулиці", – заявив представник прикордонного патруля Карлос Пітонес.
Він також додав, що мексиканці швидко повернули віднесені вітром фрагменти, після чого їх повернули на місце.
Служба прикордонного та митного контролю США працюватиме з будівельним підрядником, щоб пом'якшити вплив сильних вітрів, оскільки будівництво триває,
– сказав Пітонес.
Вітер зносить частину "стіни Трампа": відео
Чому Трамп вирішив побудувати стіну на кордоні з Мексикою
- Її теперішній президент США пообіцяв побудувати під час виборів у 2016 році Трамп пообіцяв побудувати стіну на кордоні з Мексикою, проти чого виступають демократи.
- Дебати про джерела фінансування стіни привели до припинення роботи уряду США на термін 35 днів.
- Трамп вважає, що спорудження стіни на кордоні з Мексикою як один із способів боротьби з нелегальною міграцією.
- Окрім того, у листопада 2018 року Трамп підписав указ, яким забороняє надавати притулок тим мігрантам, які потрапили на територію США незаконно. Тепер мігранти, які прибувають на територію США нелегально, не будуть отримувати автоматичного права на перебування в країні.