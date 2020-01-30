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      Сильний вітер зруйнував частину "стіни Трампа" на кордоні США і Мексики

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      На кордоні США і Мексики сильний вітер зруйнував частину "стіни Трампа" / AP

      На кордоні США і Мексики прикордонна стін , побудована за рішенням Догальда Трампа, не витримала негоди. Її частина звалилася через сильний вітер.

      Вітер зніс фрагменти стіни на мексиканську сторону. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на співробітників групи прикордонного патрулювання США.

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      "На щастя, мексиканська влада швидко зреагувала і перекрила дорожній рух на прилеглій вулиці", – заявив представник прикордонного патруля Карлос Пітонес.

      Він також додав, що мексиканці швидко повернули віднесені вітром фрагменти, після чого їх повернули на місце.

      Служба прикордонного та митного контролю США працюватиме з будівельним підрядником, щоб пом'якшити вплив сильних вітрів, оскільки будівництво триває,
      – сказав Пітонес.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Погода Мексика Новини США Дональд Трамп
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