Сильний вітер зруйнував частину "стіни Трампа" на кордоні США і Мексики

На кордоні США і Мексики прикордонна стін , побудована за рішенням Догальда Трампа, не витримала негоди. Її частина звалилася через сильний вітер.

Вітер зніс фрагменти стіни на мексиканську сторону. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на співробітників групи прикордонного патрулювання США.

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"На щастя, мексиканська влада швидко зреагувала і перекрила дорожній рух на прилеглій вулиці", – заявив представник прикордонного патруля Карлос Пітонес.

Він також додав, що мексиканці швидко повернули віднесені вітром фрагменти, після чого їх повернули на місце.

Служба прикордонного та митного контролю США працюватиме з будівельним підрядником, щоб пом'якшити вплив сильних вітрів, оскільки будівництво триває,

– сказав Пітонес.

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