Сильный ветер разрушил часть "стены Трампа" на границе США и Мексики

На границе США и Мексики пограничная стена, построенная по решению Дональда Трампа, не выдержала непогоду – ее часть рухнула из-за сильного ветра.

Ветер снес фрагменты стены на мексиканскую сторону. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на сотрудников группы пограничного патрулирования США.

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"К счастью, мексиканские власти быстро среагировали и перекрыли дорожное движение на прилегающей улице", – заявил представитель пограничного патруля Карлос Питонес.

Он также добавил, что мексиканцы быстро отдали унесенные ветром фрагменты, после чего их вернули на место.

Служба пограничного и таможенного контроля США будет работать со строительным подрядчиком, чтобы смягчить воздействие сильных ветров, поскольку строительство продолжается,

– сказал Питонес.

Ветер сносит часть "стены Трампа": видео

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