11:26
30 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      КОРОНАВИРУС 2020 ПОМПЕО В УКРАИНЕ ГРИПП В УКРАИНЕ ПАСЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Кравчук переписал историю со Скабеевой. Православные аборты в России
      Вєсті Кремля
      22:36, 29 января
      Вести.UA: Зеленский стал националистом. Подвиги Татьяны Черновол
      Вєсті.UA
      21:15, 29 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости мира
      КОРОНАВИРУС 2020 ПОМПЕО В УКРАИНЕ ГРИПП В УКРАИНЕ ПАСЕ

      Сильный ветер разрушил часть "стены Трампа" на границе США и Мексики

      16 Читати новину українською
      На границе США и Мексики сильный ветер разрушил часть "стены Трампа" / AP

      На границе США и Мексики пограничная стена, построенная по решению Дональда Трампа, не выдержала непогоду – ее часть рухнула из-за сильного ветра.

      Ветер снес фрагменты стены на мексиканскую сторону. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на сотрудников группы пограничного патрулирования США.

      Интересно: "Как долго продержится Украина": новую запись разговора Трампа обнародовали в сети

      "К счастью, мексиканские власти быстро среагировали и перекрыли дорожное движение на прилегающей улице", – заявил представитель пограничного патруля Карлос Питонес.

      Он также добавил, что мексиканцы быстро отдали унесенные ветром фрагменты, после чего их вернули на место.

      Служба пограничного и таможенного контроля США будет работать со строительным подрядчиком, чтобы смягчить воздействие сильных ветров, поскольку строительство продолжается,
      – сказал Питонес.

      Ветер сносит часть "стены Трампа": видео

      Почему Трамп решил построить стену на границе с Мексикой

      Цистит: симптомы, лечение, причины возникновения
      сегодня
      112020
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Погода Мексика Новости США Дональд Трамп
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 09:11 Закон о референдуме: что обещают украинцам и есть ли опасность манипуляций
      Інна Жолобович 157
      сегодня , 07:01 Штрафы в Украине: какое нарушение ПДД будет стоить водителям 51 тысячу гривен
      Ірина Поліщук 1052
      27 января , 15:02 Как выбрать и заказать порталы для электрокаминов
      95
      27 января , 19:04 Они научат зарабатывать миллионы: лучшие книги о покере
      74
      29 января , 23:00 Спасение от импичмента: станет ли Зеленский "адвокатом Трампа"
      Іван Яковина 350
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук