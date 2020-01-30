Сильный ветер разрушил часть "стены Трампа" на границе США и Мексики
На границе США и Мексики пограничная стена, построенная по решению Дональда Трампа, не выдержала непогоду – ее часть рухнула из-за сильного ветра.
Ветер снес фрагменты стены на мексиканскую сторону. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на сотрудников группы пограничного патрулирования США.
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"К счастью, мексиканские власти быстро среагировали и перекрыли дорожное движение на прилегающей улице", – заявил представитель пограничного патруля Карлос Питонес.
Он также добавил, что мексиканцы быстро отдали унесенные ветром фрагменты, после чего их вернули на место.
Служба пограничного и таможенного контроля США будет работать со строительным подрядчиком, чтобы смягчить воздействие сильных ветров, поскольку строительство продолжается,
– сказал Питонес.
Ветер сносит часть "стены Трампа": видео
Почему Трамп решил построить стену на границе с Мексикой
- Во время выборов в 2016 году Трамп пообещал построить стену на границе с Мексикой, против чего активно выступают демократы.
- Дебаты об источниках финансирования стены привели к приостановке работы правительства США на срок 35 дней.
- Трамп считает, что сооружение стены на границе с Мексикой – один из способов борьбы с нелегальной миграцией.
- Кроме того, в ноября 2018 года Трамп подписал указ, которым запрещает предоставлять убежище тем мигрантам, которые попали на территорию США незаконно. Теперь мигранты, которые прибывают на территорию США нелегально, не будут получать автоматическое право на пребывание в стране.