Дональд Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой, если это потребуется, для борьбы с нелегальными мигрантами.

Об этом глава Белого дома сообщил в своем Twitter.

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Если по каким-то причинам это будет необходимо, мы закроем наш южный рубеж. После десятилетий нарушений иммиграционных законов США больше не смогут мириться с этой затратной и опасной ситуацией!

– написал Трамп.

Он отметил, что в страну впустят только тех, кто имеет право на получение статуса беженца.

"Мигрантов на южной границе не пустят в США, пока требования каждого из них не удовлетворит суд. Мы допустим только тех, кто въезжает в нашу страну легально. В противном случае будет применяться наша строгая политика "ловить и задерживать". Все нелегалы ​​останутся в Мексике", – пообещал президент.

Заявления Трампа на тему мигрантов прозвучали на фоне ситуации на границе, где со стороны Мексики сейчас находятся тысячи выходцев из беднейших стран Центральной Америки – Гватемалы, Гондураса и Сальвадора.

Migrants at the Southern Border will not be allowed into the United States until their claims are individually approved in court. We only will allow those who come into our Country legally. Other than that our very strong policy is Catch and Detain. No “Releasing” into the U.S... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 листопада 2018 р.

....All will stay in Mexico. If for any reason it becomes necessary, we will CLOSE our Southern Border. There is no way that the United States will, after decades of abuse, put up with this costly and dangerous situation anymore! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 листопада 2018 р.

Напомним, 9 ноября Трамп подписал указ, которым запрещает предоставлять убежище тем мигрантам, которые попали на территорию США незаконно. Теперь мигранты, прибывающие на территорию США нелегально, а не будут получать автоматического права на пребывание в стране.