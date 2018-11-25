Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой
Дональд Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой, если это потребуется, для борьбы с нелегальными мигрантами.
Об этом глава Белого дома сообщил в своем Twitter.
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Если по каким-то причинам это будет необходимо, мы закроем наш южный рубеж. После десятилетий нарушений иммиграционных законов США больше не смогут мириться с этой затратной и опасной ситуацией!
– написал Трамп.
Он отметил, что в страну впустят только тех, кто имеет право на получение статуса беженца.
"Мигрантов на южной границе не пустят в США, пока требования каждого из них не удовлетворит суд. Мы допустим только тех, кто въезжает в нашу страну легально. В противном случае будет применяться наша строгая политика "ловить и задерживать". Все нелегалы останутся в Мексике", – пообещал президент.
Заявления Трампа на тему мигрантов прозвучали на фоне ситуации на границе, где со стороны Мексики сейчас находятся тысячи выходцев из беднейших стран Центральной Америки – Гватемалы, Гондураса и Сальвадора.
Напомним, 9 ноября Трамп подписал указ, которым запрещает предоставлять убежище тем мигрантам, которые попали на территорию США незаконно. Теперь мигранты, прибывающие на территорию США нелегально, а не будут получать автоматического права на пребывание в стране.