В Мексике опровергли информацию о договоренностях с США

Команда будущего президента Мексики Андреса Мануэля Лопес Обрадора не заключала никаких договоренностей с Соединенными Штатами Америки в вопросах размещения в стране мигрантов из Центральной Америки.

Об этом сообщило издание Televisa.

Читайте также: Трамп позволил военным открывать огонь на поражение по мигрантах

Мы не можем заключать никаких договоренностей, никаких соглашений, потому что мы не правительство, но в будущем точно будет пространство для гораздо более активного и гибкого взаимодействия и сотрудничества,

– сказала Кордеро.

Инаугурация Лопеса Обрадора пройдет 1 декабря, после чего к работе приступит сформированный им правительство.

Газета The Washington Post со ссылкой на Кордеро сообщала, что Мексика согласилась на предложение США оставить на своей территории всех иммигрантов в то время, пока они будут ждать от американских властей решения о предоставлении им убежища.

Сейчас в мексиканском штате Нижняя Калифорния Северная в районе границы с США находятся несколько тысяч выходцев из стран Центральной Америки, которые хотят попасть на территорию соседней страны. Недовольны массовым прибытием мигрантов жители города Тихуана 18 ноября провели массовую акцию протеста против их присутствия в городе.

Президент США Дональд Трамп 9 ноября подписал указ об отказе в приюте нелегальным мигрантам.