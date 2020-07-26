Ураган "Ханна" добрался до США. Под первый удар попало побережье Техаса. Синоптики предупреждают об угрозе наводнения.

Синоптики предупреждают о возможных наводнениях

Скорость ветра достигает 150 километров в час. Информации о пострадавших пока нет. Об этом сообщает Национальный ураганный центр в твиттере.

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Синоптики призывают местных жителей к осторожности: без лишней надобности не покидать свои дома. Местные власти приказали приготовить к спасательным операциям судна, вертолеты, лодки. Начеку и бригады медиков.

Отметим, что, по предварительным прогнозам, "Ханна" станет первым в 2020 году ураганом, который охватит территорию штата Техас.

Самая большая угроза – для южной части Техаса и севера Мексики

В результате урагана к сильным ливням особенно следует готовиться жителям южной части штата, также непогода затронет северо-восток Мексики. Ураган ослабнет, когда продвинется вглубь штата. Однако не исключено, что сильные дожди могут вызвать наводнения.

NEW: Dominator Drone flight INSIDE the eye of Hurricane Hanna in Port Mansfield, Texas earlier today @RadarOmega_WX #Hanna #Hurricane pic.twitter.com/nWBTim4TeK — Reed Timmer (@ReedTimmerAccu) July 26, 2020

HURRICANE #HANNA eye wall 90 mph sustained winds now with damage to boat park in Port Mansfield Texas. Eye wall will not give up here in PM. Waiting for eye. Tracking edge of eye calm on @RadarOmega_WX app #HurricaneHanna #Hanna pic.twitter.com/3bEg3ojiRz — Reed Timmer (@ReedTimmerAccu) July 25, 2020