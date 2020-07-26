"Ханна" ударила по США: мощный ураган добрался до побережья Техаса – видео
Ураган "Ханна" добрался до США. Под первый удар попало побережье Техаса. Синоптики предупреждают об угрозе наводнения.
Синоптики предупреждают о возможных наводнениях
Скорость ветра достигает 150 километров в час. Информации о пострадавших пока нет. Об этом сообщает Национальный ураганный центр в твиттере.
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Синоптики призывают местных жителей к осторожности: без лишней надобности не покидать свои дома. Местные власти приказали приготовить к спасательным операциям судна, вертолеты, лодки. Начеку и бригады медиков.
Отметим, что, по предварительным прогнозам, "Ханна" станет первым в 2020 году ураганом, который охватит территорию штата Техас.
Самая большая угроза – для южной части Техаса и севера Мексики
В результате урагана к сильным ливням особенно следует готовиться жителям южной части штата, также непогода затронет северо-восток Мексики. Ураган ослабнет, когда продвинется вглубь штата. Однако не исключено, что сильные дожди могут вызвать наводнения.