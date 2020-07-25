К южному побережью американского штата Техас надвигается атлантический ураган Ханна. Сейчас он уже имеет первую категорию силы по шкале Саффира-Симпсона.

Что известно об урагане Hanna

Это первый атлантический ураган в сезоне 2020 года, который образовался по местному времени утром в субботу, 25 июля. Об этом пишет издание The Hill.

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Стихия сейчас имеет скорость ветров более 120 километров в час, что соответствует первой категории ураганов. Однако их мощность может увеличиться перед тем, как Hanna достигнет американского побережья.

Когда и где ожидается непогода

Ураган движется в направлении Техаса со скоростью 14 – 15 километров в час. По состоянию на утро 25 июля он находится на его побережье, примерно в 160 километрах от города Корпус-Кристи.

Местные власти уже выдали ураганное предупреждение на вечер субботы. Ожидаются мощные ветры и обильные осадки до 45 миллиметров.