До південного узбережжя американського штату Техас насувається атлантичний ураган Hanna. Зараз він вже має першу категорію сили за шкалою Саффіра-Сімпсона.

Що відомо про ураган Hanna

Це перший атлантичний ураган в сезоні 2020 року, який утворився за місцевим часом зранку в суботу, 25 липня. Про це пише видання The Hill.

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Стихія наразі має швидкість вітрів понад 120 кілометрів за годину, що відповідає першій категорії ураганів. Однак їхня потужність може збільшитись перед тим, як Hanna досягне американського узбережжя.

Коли та де очікується негода

Ураган прямує в напрямку Техасу зі швидкістю 14 – 15 кілометрів за годину. Станом на ранок 25 липня він перебуває на його узбережжі, приблизно в 160 кілометрах від міста Корпус-Крісті.

Місцева влада вже видала ураганне попередження на вечір суботи. Очікуються потужні вітри та рясні опади до 45 міліметрів.