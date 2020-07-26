"Ханна" вдарила по США: потужний ураган дістався узбережжя Техасу – відео
Ураган "Ханна" дістався США. Під перший удар потрапило узбережжя Техасу. Синоптики попереджають про загрозу повені.
Синоптики попереджають про можливі повені
Швидкість вітру сягає 150 кілометрів за годину. Інформації про постраждалих наразі немає. Про це повідомляє Національний ураганний центр у твіттері.
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Синоптики закликають місцевих жителів до обережності: без зайвої потреби не покидати власних домівок. Місцева влада наказала приготувати до рятувальних операцій судна, гелікоптери, човни. Напоготові і бригади медиків.
Зазначимо, що, за попередніми прогнозами, "Ханна" стане першим у 2020 році ураганом, який охопить територію штату Техас.
Найбільша загроза – для південної частини Техасу та півночі Мексики
В результаті урагану до сильних злив особливо слід готуватись жителям південної частини штату, також негода зачепить північний схід Мексики. Ураган ослабне, коли просунеться углиб штату. Проте не виключено, що потужні дощі можуть викликати повені.