Ураган "Ханна" дістався США. Під перший удар потрапило узбережжя Техасу. Синоптики попереджають про загрозу повені.

Синоптики попереджають про можливі повені

Швидкість вітру сягає 150 кілометрів за годину. Інформації про постраждалих наразі немає. Про це повідомляє Національний ураганний центр у твіттері.

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Синоптики закликають місцевих жителів до обережності: без зайвої потреби не покидати власних домівок. Місцева влада наказала приготувати до рятувальних операцій судна, гелікоптери, човни. Напоготові і бригади медиків.

Зазначимо, що, за попередніми прогнозами, "Ханна" стане першим у 2020 році ураганом, який охопить територію штату Техас.

Найбільша загроза – для південної частини Техасу та півночі Мексики

В результаті урагану до сильних злив особливо слід готуватись жителям південної частини штату, також негода зачепить північний схід Мексики. Ураган ослабне, коли просунеться углиб штату. Проте не виключено, що потужні дощі можуть викликати повені.

NEW: Dominator Drone flight INSIDE the eye of Hurricane Hanna in Port Mansfield, Texas earlier today @RadarOmega_WX #Hanna #Hurricane pic.twitter.com/nWBTim4TeK — Reed Timmer (@ReedTimmerAccu) July 26, 2020

HURRICANE #HANNA eye wall 90 mph sustained winds now with damage to boat park in Port Mansfield Texas. Eye wall will not give up here in PM. Waiting for eye. Tracking edge of eye calm on @RadarOmega_WX app #HurricaneHanna #Hanna pic.twitter.com/3bEg3ojiRz — Reed Timmer (@ReedTimmerAccu) July 25, 2020