США атаковали сразу два урагана – "Ханна" в Техасе и "Дуглас" у побережья Гавайев. К счастью, "Дуглас" уже ослаб и превратился в тропический шторм.

Стихия обошла побережье Гавайев 27 июля. После этого ураган "Дуглас" снизили в классификации. Об этом сообщает Phys.org.

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Ураган продолжил движение на запад мимо Гавайских островов со скоростью 110 километров в час. Центр урагана прошел всего в 25 милях к северу от острова Оаху.

Что известно об урагане "Дуглас"

Ураган "Дуглас" сформировался в Тихом океане. 23 июля он усилился до урагана 4-й категории и стремительно приближался к Гавайям.

По прогнозам метеорологов, "Дуглас" должен был обрушиться на Гавайи в выходные 25 – 26 июля.

Местных жителей призвали подготовиться к непогоде, ведь ураган способен вызвать разрушение сооружений, а сопровождающие его дожди – подтопление.

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Как люди спасались от непогоды

Экстренные службы запретили людям выходить в открытый океан, потому что ураган сопровождается огромными волнами. Люди из близлежащих зданий были эвакуированы.

Как Гавайи готовились к встрече с ураганом / Фото Azerforum