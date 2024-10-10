Об этом пишет CNN со ссылкой на PowerOutage.us. Таким образом отключения электроэнергии вызваны тем, что ураган Милтон движется вглубь страны.

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Что известно об обесточивании во Флориде

Вблизи Сиеста-Ки, где шторм задел сушу, округа сообщают об обесточивании 70% потребителей, в частности в Сарасоте, Манате и Пинелласе.

Один из самых высоких показателей отсутствия электроэнергии фиксируется в округе Гарди, там 97% потребителей находится без света.

Ожидается, что масштабы отключений электроэнергии будут расти и дальше. поскольку тропический штормовой ветер Милтона распространяется все больше.

В то же время в округе Гиллсборо более 400 тысяч потребителей остались без света. В связи с этим есть перебои с водоснабжением и телефонными линиями полиции.

Так, офис шерифа округа заявил, что его линия пока не работает из-за отключения электроэнергии, вызванное Милтоном.

Жители округа должны звонить по номеру 911 в случае чрезвычайных ситуаций, пока они работают над восстановлением работы линии.

К слову, Милтон уже квалифицируют по высшей 5 категории, ведь скорость ветра будет достигать 180 миль в час (289 километров в час), а порывы – могут быть еще сильнее.