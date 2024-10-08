Скорость ветра достигла примерно почти 145 километров в час за 25 часов. Об этом пишет издание NBC NEWS.

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"Милтон" называют бурей века

Синоптики прогнозируют, что "Милтон" может стать одним из самых разрушительных ураганов в западно-центральной Флориде. Он может усилиться до еще несуществующей официально 6 категории.

Говорят, что ураган будет катастрофой и "бурей века" для регионов на его пути.

Штат с понедельника накрыли сильные дожди, а в среду, 9 октября, ожидают "разрушительных ураганных ветров вдоль западного побережья Флориды по мере приближения к береговой линии". Ночью с полной силой непогода накроет густонаселенный город Тампа.

Мэр города заявил, что штормовой нагон "Милтона" может превратить дом в "гроб".

Метеорологи объясняют, что шторм усилился так быстро из-за того, что воды в Мексиканском заливе рекордно горячие. Синоптики поражены, как быстро "Милтон" набрал обороты.

Это невероятный, невероятный, невероятный ураган. Это просто ужасно,

– сказал специалист по ураганам Джон Моралес.

Во Флориде объявили эвакуацию

Из-за урагана прекратил работу ряд аэропортов и образовательных учреждений, также приостановили оплату проезда на дорогах в западной и центральной Флориде, а на автозаправочных станциях образовались очереди – там заканчивается топливо.

Президент США Джо Байден объявил чрезвычайную ситуацию во Флориде и уполномочил Федеральное агентство по управлению чрезвычайными ситуациями координировать работу по оказанию помощи в результате стихийного бедствия. Между тем местные власти уже объявили эвакуацию, как "вопрос жизни и смерти".

"Эвакуируйтесь сейчас, сейчас, сейчас", – призвал жителей Флориды Байден.

Губернатор Флориды отчитался о подготовке десятков убежищ для помощи населению.

Используйте сегодняшний день, чтобы завершить и реализовать план, который защитит вас и вашу семью,

– сказал ДеСантис жителям во вторник, 8 октября.