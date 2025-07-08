Штормовая погода повлияла в том числе на Словакию и Венгрию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.
Смотрите также Непогода на Западе: в ряде областей массовые обесточивания из-за урагана
Какие поезда задерживаются
Из-за ночной непогоды на территории Венгрии и Словакии пришлось частично останавливать движение местных поездов.
Из-за этого ряд рейсов Укрзализныци ожидали пересадку украинских пассажиров или же были задержаны.
Хорошая новость в том, что мы никого не оставили наедине с непогодой и дождались украинских пассажиров в Чопе,
– отметили в УЗ.
Так, ночью сообщалось, что пассажиров из Дебрецена и Кошице должны были доставить до границы резервными автобусами, а в Чопе их ждал поезд №28.
Однако, есть и плохие новости – ряд серьезных задержек до сих пор есть. Непогода повредила контактную сеть вблизи Баркасова и Сколе.
По состоянию на 10:50 8 июля задерживаются следующие рейсы:
- №749/750 Вена – Киев (+8:20)
- №27/28 Чоп – Киев (+7:25)
- №749/750 Киев – Вена (+4:25)
- №81/82 Чоп – Киев (+2:06)
- №9/10 Будапешт – Киев (+1:14)
- №95/96 Рахов – Киев (+0:41)
Ночью также были задержки венгерской и словацкой железными дорогами поездов №143/750 из Вены и Будапешта и №617/964 из Братиславы.